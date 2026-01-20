Європейський ринок LPG у 2026 році: імпорт зростає, російські обсяги зникають, логістика змінюється

Європейський ринок скрапленого нафтового газу у 2026 році входить у фазу структурних змін. Повна заборона LPG з росії в ЄС, зростання постачання зі США, обмежені портові потужності у Східній Європі та реінжекція частини LPG у газову систему формують нову конфігурацію постачання, цін і ризиків для регіону.

Імпорт, санкції та нова карта постачання LPG у Європі

У 2026 році Європейський Союз фактично переходить до повної відмови від російського скрапленого нафтового газу. Після заборони російського пропану у 2024 році, з жовтня 2025 року почала діяти заборона на бутан та ізобутан із тримісячним перехідним періодом для довгострокових контрактів.

  • 2026 рік стане першим роком повної заборони всього російського LPG в ЄС
  • У 2023 році російське походження становило близько 6% імпорту LPG в ЄС
  • Втрачений обсяг заміщується передусім постачанням зі США

Попит на LPG як нафтохімічну сировину залишається стабільним. Закриття та консервація європейських крекінг-установок у 2025 році торкалися переважно важких фракцій, тому використання LPG зберігається на високому рівні.

  • Місячний імпорт LPG у 2026 році очікується на рівні кінця 2025 року
  • Планові ремонти у Норвегії триватимуть з весни до кінця літа 2026 року

Балтія та Польща: вузькі місця логістики

Однією з ключових логістичних змін стало зростання ролі портів Балтійського регіону як транзитних хабів для LPG зі США.

  • Порти Karlshamn і Stenungsund у Швеції приймають великі партії пропану
  • Далі LPG транспортується меншими суднами до Фінляндії та Польщі
  • Постачання бутану до країн Східної Європи у 2026 році зростатиме

Латвійська Рига стала несподіваним логістичним вузлом для північноамериканського LPG.

  • Імпорт LPG у Ригу зріс з 1,7 тис. т у 2024 році до 145 тис. т у 2025 році
  • Обсяги переважно реекспортуються до Польщі
  • Термінал у Ризі здатний приймати судна класу Large Gas Carrier

Польські морські термінали Police, Szczecin, Gdansk і Gdynia мають обмежену сумарну потужність, якої недостатньо для повної компенсації припинення російських постачань.

Реінжекція LPG та роль Північного моря

Попри стабільний видобуток у Північному морі, частина LPG і надалі повертається у газову систему через зміну цінових співвідношень.

  • Вищі ціни на природний газ у Європі та нижчі ціни на пропан і бутан
  • Економічна доцільність використання LPG у газовому потоці за теплотворністю

За оцінкою OPIS, реінжекція газових рідин триватиме у 2026 році, навіть з урахуванням зростання імпорту зі США.

Норвезькі хаби переробки газових рідин Karsto та Kollsnes проходитимуть технічне обслуговування у період з березня по вересень 2026 року.

  • Тимчасове виведення з роботи 10–30% потужностей
  • У 2025 році ремонти вже обмежували експорт LPG з Karsto та Mongstad

США: зростання видобутку і експорту

Сполучені Штати залишаються ключовим фактором стабільності європейського ринку LPG.

  • Видобуток NGL у Пермському басейні зросте до 3,55 млн барелів на добу у 2026 році
  • Порівняно з 3,26 млн барелів на добу наприкінці 2025 року

Морський експорт LPG зі США продовжує зростати.

  • 66 млн т у 2026 році проти 61 млн т у 2025 році
  • Додаткове зростання на 3 млн т у 2027 році

Ключовою умовою залишаються інвестиції в експортну інфраструктуру.

  • Enterprise збільшить потужність терміналу Neches River на 360 тис. барелів пропану на добу
  • Enterprise Hydrocarbon Terminal додасть ще 300 тис. барелів на добу до кінця 2026 року
  • Energy Transfer розширив термінал Nederland на 250 тис. барелів на добу

Нафтохімія та регіональні ринки

Після хвилі зупинок у 2025 році нафтохімічний сектор поступово відновлюється.

  • Завод Borealis Kallo PDH потужністю 740 тис. т на рік має запрацювати у ІІ кварталі 2026 року
  • Рівень готовності перевищив 90% ще у 2024 році

Середземноморський ринок зберігає невизначеність.

  • Єгипет імпортував 2,23 млн т у 2025 році, з яких 85% припало на США
  • Туніс імпортував 480 тис. т, основний постачальник — Алжир (51%)
  • Сирія планує імпорт 25 тис. т на місяць у 2026 році проти 10 тис. т у 2025 році

Чорноморський регіон і вплив війни

Східне Середземномор’я та Чорне море залишаються чутливими до повномасштабної війни росії проти України.

  • Потоки LPG у Чорному морі можуть зрости у 2026 році
  • Туреччина потенційно збільшить імпорт LPG зі США замість росії

Європейський ринок LPG у 2026 році переходить до нової моделі — без російських обсягів, з вищою роллю США та зростаючою значущістю логістики як ключового фактору енергетичної безпеки.

