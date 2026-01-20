Європейський ринок LPG у 2026 році: імпорт зростає, російські обсяги зникають, логістика змінюється

Європейський ринок скрапленого нафтового газу у 2026 році входить у фазу структурних змін. Повна заборона LPG з росії в ЄС, зростання постачання зі США, обмежені портові потужності у Східній Європі та реінжекція частини LPG у газову систему формують нову конфігурацію постачання, цін і ризиків для регіону.
Імпорт, санкції та нова карта постачання LPG у Європі
У 2026 році Європейський Союз фактично переходить до повної відмови від російського скрапленого нафтового газу. Після заборони російського пропану у 2024 році, з жовтня 2025 року почала діяти заборона на бутан та ізобутан із тримісячним перехідним періодом для довгострокових контрактів.
- 2026 рік стане першим роком повної заборони всього російського LPG в ЄС
- У 2023 році російське походження становило близько 6% імпорту LPG в ЄС
- Втрачений обсяг заміщується передусім постачанням зі США
Попит на LPG як нафтохімічну сировину залишається стабільним. Закриття та консервація європейських крекінг-установок у 2025 році торкалися переважно важких фракцій, тому використання LPG зберігається на високому рівні.
- Місячний імпорт LPG у 2026 році очікується на рівні кінця 2025 року
- Планові ремонти у Норвегії триватимуть з весни до кінця літа 2026 року
Балтія та Польща: вузькі місця логістики
Однією з ключових логістичних змін стало зростання ролі портів Балтійського регіону як транзитних хабів для LPG зі США.
- Порти Karlshamn і Stenungsund у Швеції приймають великі партії пропану
- Далі LPG транспортується меншими суднами до Фінляндії та Польщі
- Постачання бутану до країн Східної Європи у 2026 році зростатиме
Латвійська Рига стала несподіваним логістичним вузлом для північноамериканського LPG.
- Імпорт LPG у Ригу зріс з 1,7 тис. т у 2024 році до 145 тис. т у 2025 році
- Обсяги переважно реекспортуються до Польщі
- Термінал у Ризі здатний приймати судна класу Large Gas Carrier
Польські морські термінали Police, Szczecin, Gdansk і Gdynia мають обмежену сумарну потужність, якої недостатньо для повної компенсації припинення російських постачань.
Реінжекція LPG та роль Північного моря
Попри стабільний видобуток у Північному морі, частина LPG і надалі повертається у газову систему через зміну цінових співвідношень.
- Вищі ціни на природний газ у Європі та нижчі ціни на пропан і бутан
- Економічна доцільність використання LPG у газовому потоці за теплотворністю
За оцінкою OPIS, реінжекція газових рідин триватиме у 2026 році, навіть з урахуванням зростання імпорту зі США.
Норвезькі хаби переробки газових рідин Karsto та Kollsnes проходитимуть технічне обслуговування у період з березня по вересень 2026 року.
- Тимчасове виведення з роботи 10–30% потужностей
- У 2025 році ремонти вже обмежували експорт LPG з Karsto та Mongstad
США: зростання видобутку і експорту
Сполучені Штати залишаються ключовим фактором стабільності європейського ринку LPG.
- Видобуток NGL у Пермському басейні зросте до 3,55 млн барелів на добу у 2026 році
- Порівняно з 3,26 млн барелів на добу наприкінці 2025 року
Морський експорт LPG зі США продовжує зростати.
- 66 млн т у 2026 році проти 61 млн т у 2025 році
- Додаткове зростання на 3 млн т у 2027 році
Ключовою умовою залишаються інвестиції в експортну інфраструктуру.
- Enterprise збільшить потужність терміналу Neches River на 360 тис. барелів пропану на добу
- Enterprise Hydrocarbon Terminal додасть ще 300 тис. барелів на добу до кінця 2026 року
- Energy Transfer розширив термінал Nederland на 250 тис. барелів на добу
Нафтохімія та регіональні ринки
Після хвилі зупинок у 2025 році нафтохімічний сектор поступово відновлюється.
- Завод Borealis Kallo PDH потужністю 740 тис. т на рік має запрацювати у ІІ кварталі 2026 року
- Рівень готовності перевищив 90% ще у 2024 році
Середземноморський ринок зберігає невизначеність.
- Єгипет імпортував 2,23 млн т у 2025 році, з яких 85% припало на США
- Туніс імпортував 480 тис. т, основний постачальник — Алжир (51%)
- Сирія планує імпорт 25 тис. т на місяць у 2026 році проти 10 тис. т у 2025 році
Чорноморський регіон і вплив війни
Східне Середземномор’я та Чорне море залишаються чутливими до повномасштабної війни росії проти України.
- Потоки LPG у Чорному морі можуть зрости у 2026 році
- Туреччина потенційно збільшить імпорт LPG зі США замість росії
Європейський ринок LPG у 2026 році переходить до нової моделі — без російських обсягів, з вищою роллю США та зростаючою значущістю логістики як ключового фактору енергетичної безпеки.
Джерело: Terminal
За матеріалами: OPIS