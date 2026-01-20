Європейський ринок LPG у 2026 році: імпорт зростає, російські обсяги зникають, логістика змінюється

Європейський ринок скрапленого нафтового газу у 2026 році входить у фазу структурних змін. Повна заборона LPG з росії в ЄС, зростання постачання зі США, обмежені портові потужності у Східній Європі та реінжекція частини LPG у газову систему формують нову конфігурацію постачання, цін і ризиків для регіону.

Імпорт, санкції та нова карта постачання LPG у Європі

У 2026 році Європейський Союз фактично переходить до повної відмови від російського скрапленого нафтового газу. Після заборони російського пропану у 2024 році, з жовтня 2025 року почала діяти заборона на бутан та ізобутан із тримісячним перехідним періодом для довгострокових контрактів.

2026 рік стане першим роком повної заборони всього російського LPG в ЄС

У 2023 році російське походження становило близько 6% імпорту LPG в ЄС

імпорту LPG в ЄС Втрачений обсяг заміщується передусім постачанням зі США

Попит на LPG як нафтохімічну сировину залишається стабільним. Закриття та консервація європейських крекінг-установок у 2025 році торкалися переважно важких фракцій, тому використання LPG зберігається на високому рівні.

Місячний імпорт LPG у 2026 році очікується на рівні кінця 2025 року

Планові ремонти у Норвегії триватимуть з весни до кінця літа 2026 року

Балтія та Польща: вузькі місця логістики

Однією з ключових логістичних змін стало зростання ролі портів Балтійського регіону як транзитних хабів для LPG зі США.

Порти Karlshamn і Stenungsund у Швеції приймають великі партії пропану

і у Швеції приймають великі партії пропану Далі LPG транспортується меншими суднами до Фінляндії та Польщі

Постачання бутану до країн Східної Європи у 2026 році зростатиме

Латвійська Рига стала несподіваним логістичним вузлом для північноамериканського LPG.

Імпорт LPG у Ригу зріс з 1,7 тис. т у 2024 році до 145 тис. т у 2025 році

до Обсяги переважно реекспортуються до Польщі

Термінал у Ризі здатний приймати судна класу Large Gas Carrier

Польські морські термінали Police, Szczecin, Gdansk і Gdynia мають обмежену сумарну потужність, якої недостатньо для повної компенсації припинення російських постачань.

Реінжекція LPG та роль Північного моря

Попри стабільний видобуток у Північному морі, частина LPG і надалі повертається у газову систему через зміну цінових співвідношень.

Вищі ціни на природний газ у Європі та нижчі ціни на пропан і бутан

Економічна доцільність використання LPG у газовому потоці за теплотворністю

За оцінкою OPIS, реінжекція газових рідин триватиме у 2026 році, навіть з урахуванням зростання імпорту зі США.

Норвезькі хаби переробки газових рідин Karsto та Kollsnes проходитимуть технічне обслуговування у період з березня по вересень 2026 року.

Тимчасове виведення з роботи 10–30% потужностей

потужностей У 2025 році ремонти вже обмежували експорт LPG з Karsto та Mongstad

США: зростання видобутку і експорту

Сполучені Штати залишаються ключовим фактором стабільності європейського ринку LPG.

Видобуток NGL у Пермському басейні зросте до 3,55 млн барелів на добу у 2026 році

Порівняно з 3,26 млн барелів на добу наприкінці 2025 року

Морський експорт LPG зі США продовжує зростати.

66 млн т у 2026 році проти 61 млн т у 2025 році

проти 61 млн т у 2025 році Додаткове зростання на 3 млн т у 2027 році

Ключовою умовою залишаються інвестиції в експортну інфраструктуру.

Enterprise збільшить потужність терміналу Neches River на 360 тис. барелів пропану на добу

Enterprise Hydrocarbon Terminal додасть ще 300 тис. барелів на добу до кінця 2026 року

до кінця 2026 року Energy Transfer розширив термінал Nederland на 250 тис. барелів на добу

Нафтохімія та регіональні ринки

Після хвилі зупинок у 2025 році нафтохімічний сектор поступово відновлюється.

Завод Borealis Kallo PDH потужністю 740 тис. т на рік має запрацювати у ІІ кварталі 2026 року

має запрацювати у ІІ кварталі 2026 року Рівень готовності перевищив 90% ще у 2024 році

Середземноморський ринок зберігає невизначеність.

Єгипет імпортував 2,23 млн т у 2025 році , з яких 85% припало на США

, з яких припало на США Туніс імпортував 480 тис. т , основний постачальник — Алжир ( 51% )

, основний постачальник — Алжир ( ) Сирія планує імпорт 25 тис. т на місяць у 2026 році проти 10 тис. т у 2025 році

Чорноморський регіон і вплив війни

Східне Середземномор’я та Чорне море залишаються чутливими до повномасштабної війни росії проти України.

Потоки LPG у Чорному морі можуть зрости у 2026 році

Туреччина потенційно збільшить імпорт LPG зі США замість росії

Європейський ринок LPG у 2026 році переходить до нової моделі — без російських обсягів, з вищою роллю США та зростаючою значущістю логістики як ключового фактору енергетичної безпеки.

