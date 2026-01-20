Арктика, тарифи та енергоресурси: як нова хвиля геополітики змінює глобальні ринки

Рішення США щодо тарифів проти європейських союзників, перегрупування сил на Близькому Сході та активізація газових постачань до Європи формують нову реальність для світового енергетичного ринку. На цьому тлі зростає значення Арктики, диверсифікації джерел енергії та захисту критичної інфраструктури.

Геополітичні зсуви та енергетичний вимір

Світова енергетика входить у фазу прискорених змін, де політичні рішення безпосередньо впливають на ціни, логістику та безпеку постачання. Події останніх тижнів демонструють, що питання енергії дедалі тісніше переплітаються з безпекою та військовою присутністю.

Арктика та трансатлантична напруга

США запроваджують тарифи проти восьми європейських країн , зокрема Німеччини, у відповідь на навчання НАТО в Гренландії.

, зокрема Німеччини, у відповідь на навчання НАТО в Гренландії. Тарифи стартують із 10% у лютому та зростають до 25% у червні , що підвищує витрати європейських експортерів.

та зростають до , що підвищує витрати європейських експортерів. Президент США наголосив на вразливості Канади перед конкурентами США в Арктиці.

Франція активувала антипримусовий інструмент ЄС, а Данія ініціювала консультації з союзниками НАТО щодо безпеки регіону.

Ці кроки означають фактичне перекладання фінансового тягаря оборони Арктики та розвитку інфраструктури на європейські столиці.

Близький Схід: контроль над ресурсами

Уряд Сирії підписав угоду про припинення вогню з курдськими силами SDF, які підтримуються США.

з курдськими силами SDF, які підтримуються США. Мета угоди — інтеграція сил і повернення контролю над нафтовими, газовими та гідроенергетичними ресурсами східних провінцій.

і повернення контролю над нафтовими, газовими та гідроенергетичними ресурсами східних провінцій. Ірак оголосив про повне виведення військ коаліції США з федеральної території, за винятком Курдистану.

Ці рішення змінюють баланс сил у регіоні та можуть вплинути на маршрути й обсяги постачання нафти.

Європа та диверсифікація газу

Азербайджан розпочав експорт газу до Австрії та Німеччини через трубопровід TAP.

через трубопровід TAP. Це посилює диверсифікацію джерел для Європи та зменшує залежність від окремих постачальників.

Водночас очікується, що середня ціна WTI у 2026 році становитиме близько 52 доларів за барель, що відображає надлишок пропозиції та уповільнення попиту.

Глобальна економіка та енергоспоживання

Економіка Китаю зросла лише на 4,5% у IV кварталі 2025 року .

. Роздрібні продажі — 0,9% , а народжуваність впала до 5,6 на 1 000 осіб .

, а народжуваність впала до . Споживання електроенергії вперше перевищило 10 трлн кВт·год.

Це свідчить про структурні зміни: економічне зростання сповільнюється, але енергетичне навантаження залишається високим.

Нові проєкти та зміна маршрутів

Мозамбік запустив корпус Coral North FLNG із потужністю 3,6 млн тонн на рік до 2028 року.

із потужністю до 2028 року. Японія готує до перезапуску АЕС Kashiwazaki-Kariwa через 15 років після Фукусіми .

через . Гаяна оновила нафтове законодавство для залучення офшорних інвесторів за підтримки США.

Ринок нафти та нафтопродуктів

Диверсифікація постачання стає критичною в умовах війни та ризиків блокади.

стає критичною в умовах війни та ризиків блокади. Посилюється потреба у стратегічних запасах і сценаріях швидкого перерозподілу логістики.

Захист критичної інфраструктури

Зростає роль військового захисту енергетичних об’єктів.

енергетичних об’єктів. Необхідні інвестиції в розосередження інфраструктури та страхування ризиків.

Ціноутворення

Можливе коливання цін через зміну структури імпорту та логістичних витрат.

та логістичних витрат. Ключову роль відіграватимуть податкова політика та рівень конкуренції на внутрішньому ринку.

Таким чином, глобальні геополітичні рішення вже сьогодні формують умови, в яких Україні доведеться будувати енергетичну стійкість у найближчі роки.

Джерело: Terminal

За матеріалами: geopoliticsunplugged.substack.com