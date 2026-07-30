Запаси легких дистилятів у Фуджейрі відновилися на 41% після рекордного мінімуму

Обновлено: Июль 30, 2026. Тэги: , , , , , , , ,

Запаси легких дистилятів у Фуджейрі відновилися на 41% після рекордного мінімуму

Запаси бензину, нафтової сировини та інших легких дистилятів у Фуджейрі за тиждень зросли на 41% — до 1,581 млн барелів. Водночас сукупні запаси нафтопродуктів у ключовому перевалочному центрі ОАЕ впали на 23%, що стало найбільшим тижневим скороченням із лютого 2022 року.

Зростання запасів бензинової групи відбулося на тлі різкого скорочення загального ресурсу нафтопродуктів

За даними Fujairah Oil Industry Zone, оприлюдненими 29 липня, сукупні запаси нафтопродуктів у Фуджейрі протягом тижня до 27 липня зменшилися до 6,511 млн барелів — найнижчого рівня за п’ять тижнів.

Тижневе падіння на 23% стало найбільшим після рекордного скорочення на 28% за тиждень до 14 лютого 2022 року. Статистику FOIZ із 2017 року систематизує Platts, що входить до S&P Global Energy.

Запаси легких дистилятів, до яких належать бензин і нафта, після рекордного мінімуму попереднього тижня збільшилися на 41% — до 1,581 млн барелів.

Запаси важких дистилятів, які використовуються як суднове паливо та в електроенергетиці, скоротилися на 41% — до 3,488 млн барелів, мінімуму за шість тижнів. Обсяги середніх дистилятів, включно з дизельним і авіаційним паливом, зменшилися на 4,2% — до 1,442 млн барелів.

Platts оцінив премію за високосірчисте суднове паливо 380 CST із постачанням у Фуджейрі до базового котирування FOB Arab Gulf у $121,41 за тонну. За добу показник знизився на 2,9%. Премія за суднове паливо із вмістом сірки 0,5% становила $84,62 за тонну, зменшившись на 0,4%.

«Схоже, що всі вантажі для поповнення запасів залишаються на рейді біля Фуджейри», — повідомив трейдер з ОАЕ.

Джерело: Terminal. За матеріалами: S&P Global Energy.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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