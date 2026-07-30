США поставили до Китаю 5,77 млн тонн пропану за перше півріччя 2026 року

Китай у січні–червні 2026 року імпортував зі США 5,77 млн тонн пропану, тоді як постачання американського бутану зросло більш ніж удвічі порівняно з минулим роком. Основним напрямом використання LPG стала китайська нафтохімічна промисловість. Збереження великих потоків до Азії означає, що американська пропозиція розподіляється між кількома великими ринками.

Пропан і бутан стали сировиною для китайських підприємств

Обсяг постачання американського пропану до Китаю у першій половині 2026 року становив 5,77 млн тонн, свідчать дані Kpler, наведені Reuters 29 липня. Імпорт бутану зі США за той самий період збільшився більш ніж удвічі порівняно із січнем–червнем 2025 року.

Пропан і бутан у цьому торговельному потоці використовуються переважно не як побутове або автомобільне пальне, а як сировина для китайської нафтохімії. Пропан застосовують на установках дегідрування для виробництва пропілену, а також разом із бутаном можуть використовувати у гнучких парових крекінгах.

Reuters пов’язує зростання потоків із конкурентною перевагою американських природних газових рідин. Розвинений видобуток сланцевого газу забезпечує США великі обсяги пропану та бутану, тоді як Китай має значні потужності для їх подальшої переробки.

Перебої на Близькому Сході підвищують привабливість ресурсу зі США

Суперництво між США та Китаєм не призвело до припинення торгівлі LPG. Навпаки, перебої з близькосхідними енергетичними потоками збільшують зацікавленість китайських покупців у стабільніших американських постачаннях.

Такий напрям руху вантажів має значення і для європейського балансу. S&P Global раніше зазначало, що Європа залишалася добре забезпеченою пропаном завдяки рекордним американським відвантаженням. Водночас великі закупівлі Китаю та розширення планів Індії створюють конкуренцію за ті самі експортні потужності, газовози та американський ресурс.

Це не означає автоматичного дефіциту LPG у Європі. Фактичний наслідок залежить від обсягів виробництва у США, завантаження експортних терміналів, ставок фрахту та економічної привабливості маршрутів до Європи й Азії.

Європа зберігає залежність від американського пропану

Переорієнтація ЄС після відмови від російського LPG уже збільшила роль американського ресурсу. «Термінал» аналізував, як постачання зі США замінює російські обсяги на європейському ринку.

Після нового скорочення руху через Ормузьку протоку ця залежність додатково посилилася. Тому показник у 5,77 млн тонн характеризує не лише двосторонню торгівлю США й Китаю, а й масштаб азійського попиту, з яким конкурують європейські імпортери.

Джерела: Reuters: експорт американського пропану й бутану до Китаю, S&P Global: відмінності між європейським та азійським ринками LPG.