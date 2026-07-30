США поставили до Китаю 5,77 млн тонн пропану за перше півріччя 2026 року

Обновлено: Июль 30, 2026. Тэги: , , , , , , , ,

США поставили до Китаю 5,77 млн тонн пропану за перше півріччя 2026 року

Китай у січні–червні 2026 року імпортував зі США 5,77 млн тонн пропану, тоді як постачання американського бутану зросло більш ніж удвічі порівняно з минулим роком. Основним напрямом використання LPG стала китайська нафтохімічна промисловість. Збереження великих потоків до Азії означає, що американська пропозиція розподіляється між кількома великими ринками.

Пропан і бутан стали сировиною для китайських підприємств

Обсяг постачання американського пропану до Китаю у першій половині 2026 року становив 5,77 млн тонн, свідчать дані Kpler, наведені Reuters 29 липня. Імпорт бутану зі США за той самий період збільшився більш ніж удвічі порівняно із січнем–червнем 2025 року.

Пропан і бутан у цьому торговельному потоці використовуються переважно не як побутове або автомобільне пальне, а як сировина для китайської нафтохімії. Пропан застосовують на установках дегідрування для виробництва пропілену, а також разом із бутаном можуть використовувати у гнучких парових крекінгах.

Reuters пов’язує зростання потоків із конкурентною перевагою американських природних газових рідин. Розвинений видобуток сланцевого газу забезпечує США великі обсяги пропану та бутану, тоді як Китай має значні потужності для їх подальшої переробки.

Перебої на Близькому Сході підвищують привабливість ресурсу зі США

Суперництво між США та Китаєм не призвело до припинення торгівлі LPG. Навпаки, перебої з близькосхідними енергетичними потоками збільшують зацікавленість китайських покупців у стабільніших американських постачаннях.

Такий напрям руху вантажів має значення і для європейського балансу. S&P Global раніше зазначало, що Європа залишалася добре забезпеченою пропаном завдяки рекордним американським відвантаженням. Водночас великі закупівлі Китаю та розширення планів Індії створюють конкуренцію за ті самі експортні потужності, газовози та американський ресурс.

Це не означає автоматичного дефіциту LPG у Європі. Фактичний наслідок залежить від обсягів виробництва у США, завантаження експортних терміналів, ставок фрахту та економічної привабливості маршрутів до Європи й Азії.

Європа зберігає залежність від американського пропану

Переорієнтація ЄС після відмови від російського LPG уже збільшила роль американського ресурсу. «Термінал» аналізував, як постачання зі США замінює російські обсяги на європейському ринку.

Після нового скорочення руху через Ормузьку протоку ця залежність додатково посилилася. Тому показник у 5,77 млн тонн характеризує не лише двосторонню торгівлю США й Китаю, а й масштаб азійського попиту, з яким конкурують європейські імпортери.

Джерела: Reuters: експорт американського пропану й бутану до Китаю, S&P Global: відмінності між європейським та азійським ринками LPG.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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