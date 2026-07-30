росія готується продовжити заборону експорту дизелю, а обмеження на бензин збережуться до кінця року

Reuters 29 липня 2026 року повідомило з посиланням на два джерела, що росія готується продовжити заборону експорту дизельного пального ще на місяць після 31 липня. Обмеження можуть скасувати вже в середині серпня, якщо внутрішня ситуація з постачанням поліпшиться. Окремо заступник прем’єра Олександр Новак раніше заявив, що обмеження експорту бензину діятимуть до кінця року.

Експортні обмеження росії зменшують доступність нафтопродуктів і посилюють конкуренцію імпортерів за альтернативні партії

За даними Reuters, росія запровадила заборону експорту дизелю з 8 до 31 липня як частину ширшого пакета заходів для підтримки внутрішнього паливного ринку після повторних українських атак дронів на нафтопереробні заводи, що спричинили дефіцит і цінові стрибки.

москва вже запровадила обмеження на експорт бензину та авіаційного пального. Reuters зазначило, що минулого тижня Олександр Новак заявив: обмеження на експорт бензину будуть продовжені до кінця року, а заборону експорту дизелю знімуть «у міру відновлення ринку».

Завантаження дизелю та газойлю з росії, за даними Kpler, у середньому становили 234 тис. барелів на добу з 1 до 10 липня. Це нижче за 400 тис. барелів на добу у червні та близько 817 тис. барелів на добу в середньому у 2025 році.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.