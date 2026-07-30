росія готується продовжити заборону експорту дизелю, а обмеження на бензин збережуться до кінця року

Обновлено: Июль 30, 2026. Тэги: , , , , , , ,

росія готується продовжити заборону експорту дизелю, а обмеження на бензин збережуться до кінця року

Reuters 29 липня 2026 року повідомило з посиланням на два джерела, що росія готується продовжити заборону експорту дизельного пального ще на місяць після 31 липня. Обмеження можуть скасувати вже в середині серпня, якщо внутрішня ситуація з постачанням поліпшиться. Окремо заступник прем’єра Олександр Новак раніше заявив, що обмеження експорту бензину діятимуть до кінця року.

Експортні обмеження росії зменшують доступність нафтопродуктів і посилюють конкуренцію імпортерів за альтернативні партії

За даними Reuters, росія запровадила заборону експорту дизелю з 8 до 31 липня як частину ширшого пакета заходів для підтримки внутрішнього паливного ринку після повторних українських атак дронів на нафтопереробні заводи, що спричинили дефіцит і цінові стрибки.

москва вже запровадила обмеження на експорт бензину та авіаційного пального. Reuters зазначило, що минулого тижня Олександр Новак заявив: обмеження на експорт бензину будуть продовжені до кінця року, а заборону експорту дизелю знімуть «у міру відновлення ринку».

Завантаження дизелю та газойлю з росії, за даними Kpler, у середньому становили 234 тис. барелів на добу з 1 до 10 липня. Це нижче за 400 тис. барелів на добу у червні та близько 817 тис. барелів на добу в середньому у 2025 році.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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