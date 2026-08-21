Дизель подорожчав на 71,5% від початку війни проти зростання Brent на 26,4%

Обновлено: Август 21, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Дизель подорожчав на 71,5% від початку війни проти зростання Brent на 26,4%

Ф’ючерси на американське ультранизькосірчисте дизельне пальне з 27 лютого до 19 серпня зросли з $2,596 до $4,4523 за галон. За той самий період Brent подорожчала з $72,48 до $91,62 за барель. Розрив відображає окрему кризу на ринку переробки, яку сама ціна нафти вже не пояснює.

Готове дизельне пальне дорожчає майже утричі швидше за нафтову сировину

За підрахунками FreightWaves, від останнього торговельного дня перед початком воєнних дій проти Ірану Brent додала 26,4%, тоді як ф’ючерси на ULSD — 71,5%. На торгах 20 серпня контракт на дизель піднявся ще вище — до $4,4803 за галон.

Ф’ючерси RBOB, які використовують як індикатор вартості бензину, за той самий період зросли на 56,5%. Отже, дизель випередив не лише сиру нафту, а й бензиновий сегмент.

Головним індикатором дисбалансу став крек-спред — умовна різниця між вартістю готових нафтопродуктів і нафти, необхідної для їх виробництва. Його зростання показує, що додаткове навантаження на покупця виникає не тільки на етапі видобутку сировини, а й у переробці та постачанні готового пального.

FreightWaves наголошує, що звична залежність між ціною нафти й дизпалива порушилася. Це пояснює ситуацію, коли Brent зростає помірно або тимчасово дешевшає, а витрати вантажних перевізників на пальне продовжують швидко збільшуватися.

Матеріал також вказує на зміну ринкового фокуса: дизель, який традиційно отримував менше суспільної уваги, ніж бензин, перетворився на головний індикатор дефіциту готових нафтопродуктів. Для вантажних автопарків стрімке подорожчання безпосередньо збільшує операційні витрати.

«Сира нафта коштує майже вдвічі менше, ніж нафтопродукти. Тому всі економетричні моделі, які виходили з припущення про відносно стабільний розрив між нафтою та продуктами, не врахували нинішньої ситуації», — сказав Джефф Каррі.

Джерело: Terminal. За матеріалами: FreightWaves.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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