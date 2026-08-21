Паливний дефіцит повернувся до москви: частина АЗС продає лише дизель

Обновлено: Август 21, 2026. Тэги: , , , , , , ,

На АЗС у москві та області знову утворилися черги, а мережі відновили обмеження на продаж бензину. Reuters пов’язує другу хвилю дефіциту з високим сезонним попитом та ударами по російських НПЗ. Частина станцій закрилася, інші залишили у продажу тільки дизельне пальне.

Обмеження експорту й імпорт пального не усунули внутрішнього дефіциту в росії

Свідки Reuters 20 серпня зафіксували черги до АЗС завдовжки до одного кілометра. Водії повідомляли, що були змушені перевіряти кілька станцій та чекати на заправлення по дві-три години.

Дефіцит почав посилюватися у травні, а до липня поширився на більшість російських регіонів. У червні московські АЗС послабили попередню хвилю обмежень, однак у серпні ліміти довелося запровадити повторно.

російська влада раніше заборонила експорт бензину й дизельного пального, послабила окремі вимоги до якості та розпочала імпорт нафтопродуктів. Віцепрем’єр Олександр Новак підтвердив початок імпортного постачання для компенсації внутрішнього дефіциту.

Reuters називає серед причин кризи високий сезонний попит і скорочення виробництва після ударів по НПЗ. Брак бензину змінює структуру роздрібного постачання: на окремих станціях доступним залишається тільки дизель, а інші тимчасово не працюють.

Поточна ситуація показує, що адміністративне обмеження експорту не забезпечило швидкого відновлення доступності пального. Водночас агентство не повідомляє про загальні обсяги дефіциту, рівень запасів у московському регіоні чи строки повного відновлення постачання.

«Щоб знайти пальне, треба, мабуть, об’їхати половину москви. І навіть тоді ви його не знайдете. Доведеться чекати у черзі дві або три години», — розповів Reuters таксист Марат.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

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    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

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    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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