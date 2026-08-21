Indian Oil домовляється про щомісячний імпорт 45–55 тис. тонн LPG з Алжиру у 2027 році

Indian Oil Corp завершує угоду із Sonatrach про постачання алжирського LPG у 2027 році: щомісяця компанія планує отримувати один VLGC із 45–55 тис. тонн суміші пропану й бутану. За рік такий контракт відповідає приблизно 540–660 тис. тонн ресурсу. Індія розширює географію закупівель після перебоїв із постачанням через Ормузьку протоку, одночасно збільшуючи закупівлі у США.

Алжир повертається до довгострокового портфеля Indian Oil

Indian Oil Corp, найбільша нафтопереробна компанія Індії, завершує домовленість із алжирською Sonatrach про імпорт скрапленого нафтового газу у 2027 році. За інформацією трьох торговельних джерел Reuters, IOC планує щомісяця забирати один великий газовоз VLGC із 45–55 тис. тонн LPG — суміші пропану й бутану.

Постачання здійснюватиметься на умовах FOB, тобто Indian Oil братиме на себе організацію та вартість морського транспортування від порту завантаження. Якщо щомісячний графік збережеться протягом усього року, контракт забезпечуватиме приблизно 540–660 тис. тонн LPG на рік.

Indian Oil раніше вже мала довгострокову угоду із Sonatrach, однак згодом переорієнтувала закупівлі на Близький Схід. Після порушення традиційних потоків через Ормузьку протоку компанія повертається до алжирського напрямку. Індія відновила імпорт LPG з Алжиру у червні 2026 року, а в серпні, за попередніми даними LSEG, очікує отримати близько 110 тис. тонн алжирського ресурсу.

Ціна Sonatrach конкурує із Saudi Aramco

Один зі співрозмовників Reuters зазначив, що ціна алжирського LPG нижча за Saudi Aramco Contract Price — контрактний індикатор Saudi Aramco, який є одним із ключових орієнтирів для ціноутворення пропану та бутану в міжнародній торгівлі.

Для Indian Oil це створює ще один канал постачання, не прив’язаний до експорту через Ормузьку протоку. Після воєнних перебоїв саме географічна концентрація імпорту стала для Індії головним ризиком: у 2025 році країна отримувала приблизно 90% своїх 21,85 млн тонн імпортного LPG із Близького Сходу.

«Термінал» раніше повідомляв, що Індія встановила для НПЗ добовий орієнтир виробництва LPG після перебоїв через Ормуз. Одночасно країна суттєво змінила структуру зовнішніх закупівель: у липні США забезпечили 73% індійського імпорту LPG.

Індія будує триконтурну модель постачання LPG

Алжирська угода є частиною ширшої диверсифікації. Indian Oil, Hindustan Petroleum і Bharat Petroleum готуються закуповувати більше американського LPG, а Індія планує отримувати зі США до чверті свого імпорту у 2027 році. Державні компанії мають провести спільний тендер на американський ресурс.

Зростання ролі США вже змінює логістику. Через значно довший маршрут порівняно з Перською затокою фрахт стає суттєвою частиною вартості американського LPG для азійського покупця. Indian Oil тому окремо шукає можливість придбати 50% частки у VLGC місткістю 80–93,5 тис. куб. м, щоб частково контролювати транспортні витрати.

Фактично формується триконтурна модель забезпечення: частина ресурсу надходитиме з традиційних близькосхідних джерел, частина — зі США, ще один регулярний напрямок створює Алжир. Це зменшує залежність Індії від одного морського коридору, але одночасно збільшує її присутність на Атлантичному ринку LPG.

Для Європи цей процес має прямий ринковий канал. Алжир є традиційним постачальником LPG до Середземномор’я, а США стали одним із ключових джерел пропану для Північно-Західної Європи. Збільшення індійського попиту на обох напрямках означає додаткову конкуренцію за вантажі, які можуть бути спрямовані на європейський ринок. Раніше «Термінал» зазначав, що обмеження Ормузької протоки вже посилило глобальну залежність від американського пропану.

Джерела: Reuters: угода Indian Oil і Sonatrach, Reuters: плани Індії щодо імпорту LPG зі США, Reuters: плани Indian Oil щодо VLGC.