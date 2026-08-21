S&P Global зберігає підвищений прогноз для енергоресурсів і готових нафтопродуктів

Обновлено: Август 21, 2026. Тэги: , , , , , , ,

S&P Global зберігає підвищений прогноз для енергоресурсів і готових нафтопродуктів

Індекс цін на матеріали S&P Global Market Intelligence у четвертому кварталі 2026 року прогнозується на 20% вище за середній рівень 2025 року, а наприкінці 2027-го — на 14% вище. Головні ризики зосереджені в енергетиці та нафтопродуктах через конфлікт навколо Ормузької протоки й пошкодження виробничої інфраструктури.

Ціни можуть відступити від піку, але не повернуться до рівня 2025 року в найближчій перспективі

S&P Global Market Intelligence очікує поступового зниження свого Materials Price Index після піку другого кварталу 2026 року. Водночас індекс залишатиметься істотно вищим за торішній рівень: на 20% у четвертому кварталі 2026 року та на 14% у четвертому кварталі 2027 року.

Оновлений прогноз змінив попередні очікування обережного цінового полегшення. У липневому сценарії передбачалося послаблення напруженості між США та Іраном і поліпшення руху через Ормузьку протоку. Після завершення 17 серпня меморандуму між країнами, продовження атак на судноплавство й відсутності запланованих переговорів ризики для енергетичних ринків зросли.

S&P Global відносить енергоресурси та готові нафтопродукти до сегментів із найбільш концентрованими ризиками пропозиції. Потенційні дефіцити, пошкодження інфраструктури та нестабільна робота транспортних маршрутів створюють ризик підвищення цін на нафту, газ та іншу промислову сировину.

Додатковим логістичним чинником названо низький рівень води у європейських річках і Панамському каналі. Такі обмеження здатні скорочувати пропускну спроможність маршрутів, ускладнювати перевезення та впливати на виробництво електроенергії.

Базовий сценарій S&P Global передбачає нерівномірне відновлення судноплавства через Ормузьку протоку та значне поліпшення лише на початку 2027 року. Слабкий попит може стримувати частину цінового зростання, але не компенсує ризиків, пов’язаних із постачанням енергії та нафтопродуктів.

Джерело: Terminal. За матеріалами: S&P Global Market Intelligence.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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