S&P Global зберігає підвищений прогноз для енергоресурсів і готових нафтопродуктів

Індекс цін на матеріали S&P Global Market Intelligence у четвертому кварталі 2026 року прогнозується на 20% вище за середній рівень 2025 року, а наприкінці 2027-го — на 14% вище. Головні ризики зосереджені в енергетиці та нафтопродуктах через конфлікт навколо Ормузької протоки й пошкодження виробничої інфраструктури.

Ціни можуть відступити від піку, але не повернуться до рівня 2025 року в найближчій перспективі

S&P Global Market Intelligence очікує поступового зниження свого Materials Price Index після піку другого кварталу 2026 року. Водночас індекс залишатиметься істотно вищим за торішній рівень: на 20% у четвертому кварталі 2026 року та на 14% у четвертому кварталі 2027 року.

Оновлений прогноз змінив попередні очікування обережного цінового полегшення. У липневому сценарії передбачалося послаблення напруженості між США та Іраном і поліпшення руху через Ормузьку протоку. Після завершення 17 серпня меморандуму між країнами, продовження атак на судноплавство й відсутності запланованих переговорів ризики для енергетичних ринків зросли.

S&P Global відносить енергоресурси та готові нафтопродукти до сегментів із найбільш концентрованими ризиками пропозиції. Потенційні дефіцити, пошкодження інфраструктури та нестабільна робота транспортних маршрутів створюють ризик підвищення цін на нафту, газ та іншу промислову сировину.

Додатковим логістичним чинником названо низький рівень води у європейських річках і Панамському каналі. Такі обмеження здатні скорочувати пропускну спроможність маршрутів, ускладнювати перевезення та впливати на виробництво електроенергії.

Базовий сценарій S&P Global передбачає нерівномірне відновлення судноплавства через Ормузьку протоку та значне поліпшення лише на початку 2027 року. Слабкий попит може стримувати частину цінового зростання, але не компенсує ризиків, пов’язаних із постачанням енергії та нафтопродуктів.

Джерело: Terminal. За матеріалами: S&P Global Market Intelligence.