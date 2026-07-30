Через Баб-ель-Мандеб пройшло найбільше товарних суден із 19 липня, але Ормуз залишився майже порожнім

Обновлено: Июль 30, 2026. Тэги: , , , , , ,

Через Баб-ель-Мандеб пройшло найбільше товарних суден із 19 липня, але Ормуз залишився майже порожнім

Reuters 29 липня 2026 року повідомило, що 39 товарних суден пройшли через Баб-ель-Мандеб 28 липня — це найбільший показник із 19 липня. Водночас через Ормузьку протоку, за попередніми даними, проходили лише поодинокі судна. У статистиці Reuters є також вантажі, пов’язані з компонентами бензину.

Ринок бачить часткове пожвавлення одного маршруту, але ключовий нафтовий коридор залишається під тиском

За даними Reuters із посиланням на Kpler, 28 липня через Баб-ель-Мандеб пройшли 39 товарних суден: 20 увійшли у протоку, 17 вийшли. Серед суден, що виходили, були три танкери Aframax із нафтою. Aisopos і Gustav перевозили понад 750 тис. барелів нафти кожен, а Karachi — близько 430 тис. барелів нафти до Пакистану.

29 липня через Баб-ель-Мандеб вийшли п’ять суден, зокрема два з нафтою: VLCC Sophia та танкер Aframax Ocean Laureate. Reuters також зафіксувало два танкери з нафтохімічними продуктами серед суден, що увійшли до протоки. Velos Aquarius перевозив 345 тис. барелів methyl tertiary butyl ether — компонента для змішування бензинів — на захід від Суеца, а Sea Ambition майже 93 тис. барелів хімічних продуктів до Туреччини.

Через Ормузьку протоку 28 липня пройшли лише вісім товарних суден: п’ять увійшли і три вийшли. 29 липня Reuters зафіксувало лише одне судно на момент публікації.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

Автор:

(Всего статей: 3311)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: