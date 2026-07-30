Через Баб-ель-Мандеб пройшло найбільше товарних суден із 19 липня, але Ормуз залишився майже порожнім

Reuters 29 липня 2026 року повідомило, що 39 товарних суден пройшли через Баб-ель-Мандеб 28 липня — це найбільший показник із 19 липня. Водночас через Ормузьку протоку, за попередніми даними, проходили лише поодинокі судна. У статистиці Reuters є також вантажі, пов’язані з компонентами бензину.

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За даними Reuters із посиланням на Kpler, 28 липня через Баб-ель-Мандеб пройшли 39 товарних суден: 20 увійшли у протоку, 17 вийшли. Серед суден, що виходили, були три танкери Aframax із нафтою. Aisopos і Gustav перевозили понад 750 тис. барелів нафти кожен, а Karachi — близько 430 тис. барелів нафти до Пакистану.

29 липня через Баб-ель-Мандеб вийшли п’ять суден, зокрема два з нафтою: VLCC Sophia та танкер Aframax Ocean Laureate. Reuters також зафіксувало два танкери з нафтохімічними продуктами серед суден, що увійшли до протоки. Velos Aquarius перевозив 345 тис. барелів methyl tertiary butyl ether — компонента для змішування бензинів — на захід від Суеца, а Sea Ambition майже 93 тис. барелів хімічних продуктів до Туреччини.

Через Ормузьку протоку 28 липня пройшли лише вісім товарних суден: п’ять увійшли і три вийшли. 29 липня Reuters зафіксувало лише одне судно на момент публікації.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.