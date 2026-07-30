Indian Oil планує придбати частки у газовозах для збільшення імпорту LPG зі США

Indian Oil Corporation шукає можливість придбати 50% у великих газовозах для транспортування LPG зі США. Компанію цікавлять судна місткістю від 80 тис. до 93,5 тис. куб. м віком не більше 12 років. Власний флот має зменшити залежність від дорогого фрахту на довгому маршруті між США та Індією.

Indian Oil уперше переходить від фрахту до володіння газовозами

Найбільша нафтопереробна компанія Індії Indian Oil Corporation 29 липня розпочала пошук партнерів для придбання часток у VLGC — великих газовозах, призначених для перевезення скрапленого нафтового газу. Компанія планує отримати 50% у кожному придбаному судні.

Indian Oil переважно перевозить LPG і нафту на суднах, залучених за довгостроковим або короткостроковим фрахтом. Реалізація нового проєкту зробить її першою індійською нафтопереробною компанією, яка безпосередньо володітиме часткою у VLGC.

До тендера допускають газовози місткістю від 80 тис. до 93,5 тис. куб. м. Вік судна не повинен перевищувати 12 років. Один учасник може запропонувати до двох газовозів, однак Indian Oil не зазначила, скільки суден планує придбати.

Попередню зустріч з учасниками призначено на 5 серпня, а технічні та комерційні пропозиції прийматимуть до 7 вересня. Після придбання газовози мають перевести під індійський прапор.

Головним обмеженням американського LPG став фрахт

Американський LPG зазвичай обходиться індійським покупцям дорожче через значно довший морський маршрут. За оцінкою азійського трейдера, яку наводить Reuters, основною проблемою є не фізична наявність пропану й бутану у США, а ставки фрахту.

Індія планує у 2027 році купувати у США до 25% імпортованого LPG. У 2025 році близько 90% із загальних 21,85 млн тонн індійського імпорту надходило з Близького Сходу. Імпорт забезпечував приблизно 66% споживання країни.

Після перебоїв у Ормузькій протоці американські постачання до Індії у червні 2026 року вперше перевищили 1 млн тонн. Першочергова мета придбання газовозів полягає у контролі транспортних витрат, а не у збільшенні фізичного виробництва LPG.

Індійський попит посилює конкуренцію за американські вантажі

Для європейського ринку зміна індійської логістичної моделі важлива через конкуренцію за американський пропан і доступні VLGC. Reuters не наводить кількісної оцінки можливого впливу на європейські котирування, тому говорити про неминуче подорожчання передчасно.

Водночас ринок уже став сильніше залежати від США після перебоїв із постачанням із Перської затоки. «Термінал» раніше пояснював, чому скорочення трафіку через Ормуз посилює залежність від американського пропану. Наприкінці липня вартість самого ресурсу знижувалася, проте дорогий фрахт залишався окремим чинником кінцевої ціни LPG.

Джерела: Reuters, Reuters