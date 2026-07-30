Indian Oil планує придбати частки у газовозах для збільшення імпорту LPG зі США

Обновлено: Июль 30, 2026. Тэги: , , , , , ,

Indian Oil планує придбати частки у газовозах для збільшення імпорту LPG зі США

Indian Oil Corporation шукає можливість придбати 50% у великих газовозах для транспортування LPG зі США. Компанію цікавлять судна місткістю від 80 тис. до 93,5 тис. куб. м віком не більше 12 років. Власний флот має зменшити залежність від дорогого фрахту на довгому маршруті між США та Індією.

Indian Oil уперше переходить від фрахту до володіння газовозами

Найбільша нафтопереробна компанія Індії Indian Oil Corporation 29 липня розпочала пошук партнерів для придбання часток у VLGC — великих газовозах, призначених для перевезення скрапленого нафтового газу. Компанія планує отримати 50% у кожному придбаному судні.

Indian Oil переважно перевозить LPG і нафту на суднах, залучених за довгостроковим або короткостроковим фрахтом. Реалізація нового проєкту зробить її першою індійською нафтопереробною компанією, яка безпосередньо володітиме часткою у VLGC.

До тендера допускають газовози місткістю від 80 тис. до 93,5 тис. куб. м. Вік судна не повинен перевищувати 12 років. Один учасник може запропонувати до двох газовозів, однак Indian Oil не зазначила, скільки суден планує придбати.

Попередню зустріч з учасниками призначено на 5 серпня, а технічні та комерційні пропозиції прийматимуть до 7 вересня. Після придбання газовози мають перевести під індійський прапор.

Головним обмеженням американського LPG став фрахт

Американський LPG зазвичай обходиться індійським покупцям дорожче через значно довший морський маршрут. За оцінкою азійського трейдера, яку наводить Reuters, основною проблемою є не фізична наявність пропану й бутану у США, а ставки фрахту.

Індія планує у 2027 році купувати у США до 25% імпортованого LPG. У 2025 році близько 90% із загальних 21,85 млн тонн індійського імпорту надходило з Близького Сходу. Імпорт забезпечував приблизно 66% споживання країни.

Після перебоїв у Ормузькій протоці американські постачання до Індії у червні 2026 року вперше перевищили 1 млн тонн. Першочергова мета придбання газовозів полягає у контролі транспортних витрат, а не у збільшенні фізичного виробництва LPG.

Індійський попит посилює конкуренцію за американські вантажі

Для європейського ринку зміна індійської логістичної моделі важлива через конкуренцію за американський пропан і доступні VLGC. Reuters не наводить кількісної оцінки можливого впливу на європейські котирування, тому говорити про неминуче подорожчання передчасно.

Водночас ринок уже став сильніше залежати від США після перебоїв із постачанням із Перської затоки. «Термінал» раніше пояснював, чому скорочення трафіку через Ормуз посилює залежність від американського пропану. Наприкінці липня вартість самого ресурсу знижувалася, проте дорогий фрахт залишався окремим чинником кінцевої ціни LPG.

Джерела: Reuters, Reuters

Автор:

(Всего статей: 3311)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: