Імпорт нафти до Китаю у липні відновлюється до 7,8 млн барелів на добу

Обновлено: Июль 29, 2026. Тэги: , , , , , , , , ,

Імпорт нафти до Китаю у липні відновлюється до 7,8 млн барелів на добу

Морське постачання сирої нафти до Китаю у липні має зрости після 10-річного мінімуму. Причиною названо прибуття заблокованих вантажів із Перської затоки та зростання потоків із росії.

Після падіння до 6,2 млн барелів на добу очікується відновлення

Морське постачання сирої нафти до Китаю зросте до 7,8 млн барелів на добу у липні. Місяцем раніше показник становив 6,2 млн барелів на добу, що у матеріалі названо 10-річним мінімумом.

Зростання пояснюється тим, що заблоковані вантажі з Перської затоки нарешті досягають Китаю. Також зазначено, що потоки з росії збільшуються на 10%.

Водночас внутрішнє споживання в Китаї залишається обмеженим. Це означає, що відновлення імпорту не обов’язково свідчить про таке саме швидке зростання внутрішнього попиту.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Oilprice.com.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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