Імпорт нафти до Китаю у липні відновлюється до 7,8 млн барелів на добу

Морське постачання сирої нафти до Китаю у липні має зрости після 10-річного мінімуму. Причиною названо прибуття заблокованих вантажів із Перської затоки та зростання потоків із росії.

Після падіння до 6,2 млн барелів на добу очікується відновлення

Морське постачання сирої нафти до Китаю зросте до 7,8 млн барелів на добу у липні. Місяцем раніше показник становив 6,2 млн барелів на добу, що у матеріалі названо 10-річним мінімумом.

Зростання пояснюється тим, що заблоковані вантажі з Перської затоки нарешті досягають Китаю. Також зазначено, що потоки з росії збільшуються на 10%.

Водночас внутрішнє споживання в Китаї залишається обмеженим. Це означає, що відновлення імпорту не обов’язково свідчить про таке саме швидке зростання внутрішнього попиту.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Oilprice.com.