Британський регулятор виявив затримки з передаванням зниження гуртових цін на дизпальне споживачам

Competition and Markets Authority Великої Британії 18 серпня повідомив, що не знайшов доказів навмисної зміни цінових стратегій АЗС для отримання вигоди від близькосхідної кризи. Водночас регулятор встановив, що окремі продавці не одразу передавали зниження гуртових цін на дизпальне роздрібним споживачам.

CMA зберігає занепокоєння високими паливними маржами та швидкістю реакції роздрібних цін на гуртовий ринок

У звіті, оприлюдненому 18 серпня, британська Competition and Markets Authority проаналізувала вплив близькосхідного конфлікту на ціни моторного пального, роздрібні спреди та маржі. Регулятор зазначив, що зниження гуртових цін у червні спричинило зменшення цін на АЗС, однак вони залишалися значно вищими за рівні до конфлікту.

CMA не виявила доказів того, що роздрібні оператори активно змінювали свої цінові стратегії, щоб скористатися кризою. Проте регулятор залишається занепокоєним поширенням пасивного ціноутворення, яке, за його оцінкою, сприяє збереженню високих марж.

Окремо CMA встановила, що деякі продавці не відразу відобразили у роздрібних цінах зниження гуртової вартості дизельного пального. На думку регулятора, швидше зниження цін могло б посилити конкурентний тиск на інших учасників ринку.

CMA планує восени детальніше перевірити цінові стратегії операторів, швидкість передавання змін гуртових цін у роздріб та причини різниці цін між територіями.

Система Fuel Finder уже охоплює близько 97% британських АЗС. Зареєстровані в ній станції забезпечують приблизно 99% усього проданого в країні дорожнього пального.

«Ми очікуємо, що будь-яке зниження гуртових цін буде швидко й повністю передаватися водіям».

Таку позицію висловила виконавча директорка CMA Сара Карделл.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Competition and Markets Authority, GOV.UK.