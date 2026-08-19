Маржа європейського дизпального піднялася до рекордних $76,42 за барель

Обновлено: Август 19, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Маржа європейського дизпального піднялася до рекордних $76,42 за барель

Європейська маржа дизельного пального 18 серпня встановила новий рекорд на тлі перебоїв із постачанням із Близького Сходу та проблем у роботі російських НПЗ. Премія ф’ючерсів на низькосірчистий газойль до Brent протягом сесії сягнула $76,42 за барель, що засвідчило виняткову напруженість ринку середніх дистилятів.

Дефіцит середніх дистилятів підняв європейську маржу дизпального до історичного максимуму

18 серпня ф’ючерси на низькосірчистий газойль торгувалися з премією $76,08 за барель до ф’ючерсів Brent станом на 16:27 GMT. Це було на $2,69 за барель більше за попереднє закриття. Раніше протягом торговельної сесії показник досяг $76,42 за барель — нового рекорду.

Investing.com пов’язує різке розширення маржі з одночасними перебоями у постачанні з Близького Сходу та порушеннями роботи російських нафтопереробних потужностей. Обидва чинники скорочують доступну пропозицію середніх дистилятів у момент, коли ринок уже залишається напруженим.

Додатковою ознакою глобального дефіциту стало зростання американської дизельної crack spread — різниці між ціною продукту та вартістю сировини. У понеділок вона досягла рекордних $102,20 за барель. Видання також відзначило, що перебої з пропозицією збіглися з піковим сезоном сільськогосподарського споживання.

Водночас певне збільшення пропозиції надходить із Китаю. У липні китайський експорт дизельного пального зріс на 88% порівняно з червнем — до 810 тис. тонн. Однак рекордний рівень європейської маржі показує, що цього збільшення поки недостатньо, щоб усунути напруженість у глобальному балансі середніх дистилятів.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Investing.com.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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