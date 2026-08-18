Brent закрився вище $91 за барель через згасання очікувань угоди між США та Іраном

Ціни на нафту 18 серпня завершили торги на найвищих рівнях більш ніж за три тижні. Brent подорожчав до $91,02 за барель, WTI — до $84,94. Ринок відреагував на заяву Ірану про збереження Ормузької протоки закритою та на відсутність запланованих переговорів зі США.

Ризик тривалого обмеження руху через Ормуз підтримав нафтові котирування

Жовтневі ф’ючерси Brent 18 серпня зросли на $0,15, або 0,17%, і закрилися на рівні $91,02 за барель. Американська WTI додала $0,44, або 0,52%, до $84,94 за барель. Обидва контракти завершили торги на найвищих рівнях із 24 липня.

Reuters повідомив, що Іран заявив про перехід до більш наступальної позиції та збереження Ормузької протоки закритою, тоді як США виключили продовження режиму припинення вогню. Дональд Трамп заявив, що переговорів з Іраном наразі немає і вони не заплановані.

Водночас частина потоків нафти продовжує обходити обмеження. Saudi Aramco відновила завантаження нафти всередині протоки та пропонує вантажі з перевалкою «борт у борт» біля Фуджейри в ОАЕ. Дві великі китайські судноплавні компанії також почали приймати нафтові вантажі за межами Перської затоки.

Ці операції дещо послабили побоювання щодо фізичної доступності сировини, однак кількість суден, які проходять Ормузькою протокою з увімкненими транспондерами, залишається однозначною. Reuters зазначає, що статистика не враховує танкери, які проходять протоку з вимкненими системами ідентифікації.

«Ринок певною мірою приглушено реагує на щоденні заголовки через велику кількість інформаційного шуму з червня».

Так ситуацію описав Даррелл Флетчер, керівний директор з товарних ринків Bannockburn Capital Markets.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.