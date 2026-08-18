Аварія санкційного танкера біля Оману показала ризики перевезення нафти «тіньовим флотом»

Обновлено: Август 18, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Аварія санкційного танкера біля Оману показала ризики перевезення нафти «тіньовим флотом»

Рятувальні роботи на танкері Caroline Bezengi, який перевозив близько 800 тис. барелів російської нафти, ускладнили погодні умови та пошкодження судна. Танкер сів на мілину біля узбережжя Оману, а розлив нафти поширився на морську природоохоронну територію та узбережжя.

Пошкодження старого санкційного танкера створило операційні та навігаційні ризики на важливому близькосхідному морському напрямку

За повідомленням Reuters від 17 серпня, Оман координує рятувальну операцію з компанією з управління ризиками Ambrey. Офіційна оцінка площі розливу, яку природоохоронне відомство Оману оприлюднило 10 серпня, становила 400 кв. км. Окремі оцінки, наведені Reuters, сягали 2 тис. кв. км.

Танкер сів на мілину 30 червня поблизу морського природного заповідника. Складність рятувальної операції пов’язана з мусонними умовами, мілководдям, скелястим дном та пошкодженням судна. Значна частина одного з його бортів затоплена.

Caroline Bezengi перевозив орієнтовно 800 тис. барелів російської нафти. Судно завантажило нафту у чорноморському порту Новоросійськ у квітні та наприкінці травня пройшло Суецький канал.

Танкер побудований у 2001 році та входить до так званого тіньового флоту старих суден без західного страхового покриття. Caroline Bezengi перебуває під санкціями Європейського Союзу, України, Великої Британії, Канади та Швейцарії.

Умови створюють для рятувальних суден та обладнання «операційні й навігаційні ризики», — повідомив генеральний директор морських справ Міністерства транспорту, зв’язку та інформаційних технологій Оману Мохаммед бін Абдулла аль-Равахі.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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