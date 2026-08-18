Аварія санкційного танкера біля Оману показала ризики перевезення нафти «тіньовим флотом»

Рятувальні роботи на танкері Caroline Bezengi, який перевозив близько 800 тис. барелів російської нафти, ускладнили погодні умови та пошкодження судна. Танкер сів на мілину біля узбережжя Оману, а розлив нафти поширився на морську природоохоронну територію та узбережжя.

Пошкодження старого санкційного танкера створило операційні та навігаційні ризики на важливому близькосхідному морському напрямку

За повідомленням Reuters від 17 серпня, Оман координує рятувальну операцію з компанією з управління ризиками Ambrey. Офіційна оцінка площі розливу, яку природоохоронне відомство Оману оприлюднило 10 серпня, становила 400 кв. км. Окремі оцінки, наведені Reuters, сягали 2 тис. кв. км.

Танкер сів на мілину 30 червня поблизу морського природного заповідника. Складність рятувальної операції пов’язана з мусонними умовами, мілководдям, скелястим дном та пошкодженням судна. Значна частина одного з його бортів затоплена.

Caroline Bezengi перевозив орієнтовно 800 тис. барелів російської нафти. Судно завантажило нафту у чорноморському порту Новоросійськ у квітні та наприкінці травня пройшло Суецький канал.

Танкер побудований у 2001 році та входить до так званого тіньового флоту старих суден без західного страхового покриття. Caroline Bezengi перебуває під санкціями Європейського Союзу, України, Великої Британії, Канади та Швейцарії.

Умови створюють для рятувальних суден та обладнання «операційні й навігаційні ризики», — повідомив генеральний директор морських справ Міністерства транспорту, зв’язку та інформаційних технологій Оману Мохаммед бін Абдулла аль-Равахі.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.