Новий нафтопровід Ірак–Сирія оцінюють щонайменше у $15 млрд і чотири роки будівництва

Проєкт нового маршруту експорту іракської нафти до Середземного моря, який має зменшити залежність від Ормузької протоки, потребуватиме щонайменше $15 млрд і близько чотирьох років будівництва. Існуючий трубопровід Киркук–Баньяс настільки пошкоджений, що його планують фактично замінити новою системою.

Альтернативна експортна інфраструктура не може швидко замістити Ормузьку протоку

За даними двох джерел Reuters, безпосередньо залучених до проєкту, потрібне будівництво нової інфраструктури, а не відновлення старого нафтопроводу. Запланована система має з’єднати південні та північні нафтові родовища Іраку з центральним вузлом у Хадіті на заході країни, а далі — із сирійським середземноморським портом Баньяс.

До війни Ірак експортував близько 3,6 млн барелів на добу, переважно через термінали біля Басри. У липні через Ормузьку протоку країна змогла відправити загалом лише 35,5 млн барелів, за даними державної SOMO.

США підтримують проєкт і називають початкову потенційну пропускну здатність у 2 млн барелів на добу. Старий Киркук–Баньяс мав потужність близько 300 тис. барелів на добу.

Сирія та Ірак окремо підписали меморандуми з консорціумом Chevron, TI Capital і катарської UCC Holding щодо технічних та фінансових досліджень. Reuters наголошує, що остаточні параметри проєкту ще не визначено.

Проєкт може забезпечити Іраку «ще один шлях доступу до ринку через Середземне море», — заявляв представник Chevron.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.