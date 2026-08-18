Новий нафтопровід Ірак–Сирія оцінюють щонайменше у $15 млрд і чотири роки будівництва

Обновлено: Август 18, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Новий нафтопровід Ірак–Сирія оцінюють щонайменше у $15 млрд і чотири роки будівництва

Проєкт нового маршруту експорту іракської нафти до Середземного моря, який має зменшити залежність від Ормузької протоки, потребуватиме щонайменше $15 млрд і близько чотирьох років будівництва. Існуючий трубопровід Киркук–Баньяс настільки пошкоджений, що його планують фактично замінити новою системою.

Альтернативна експортна інфраструктура не може швидко замістити Ормузьку протоку

За даними двох джерел Reuters, безпосередньо залучених до проєкту, потрібне будівництво нової інфраструктури, а не відновлення старого нафтопроводу. Запланована система має з’єднати південні та північні нафтові родовища Іраку з центральним вузлом у Хадіті на заході країни, а далі — із сирійським середземноморським портом Баньяс.

До війни Ірак експортував близько 3,6 млн барелів на добу, переважно через термінали біля Басри. У липні через Ормузьку протоку країна змогла відправити загалом лише 35,5 млн барелів, за даними державної SOMO.

США підтримують проєкт і називають початкову потенційну пропускну здатність у 2 млн барелів на добу. Старий Киркук–Баньяс мав потужність близько 300 тис. барелів на добу.

Сирія та Ірак окремо підписали меморандуми з консорціумом Chevron, TI Capital і катарської UCC Holding щодо технічних та фінансових досліджень. Reuters наголошує, що остаточні параметри проєкту ще не визначено.

Проєкт може забезпечити Іраку «ще один шлях доступу до ринку через Середземне море», — заявляв представник Chevron.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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