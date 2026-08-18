  Moeve спрямувала 69% капітальних витрат на енергетичний перехід на тлі високих марж НПЗ

Іспанська Moeve завершила перше півріччя 2026 року з Clean CCS EBITDA €1,18 млрд. Капітальні витрати зросли на 20% до €605 млн, причому рекордні 69% компанія спрямувала на проєкти енергетичного переходу. Енергетичний підрозділ отримав €945 млн EBITDA завдяки високому завантаженню активів і сильним маржам переробки.

Сильна економіка переробки забезпечує Moeve фінансову базу для одночасних інвестицій у біопаливо, водень і низьковуглецеву інфраструктуру.

Biofuels International опублікувало результати Moeve 17 серпня 2026 року. Clean CCS EBITDA компанії за перше півріччя становила €1,178 млрд, а Clean CCS Net Income зріс на 41% у річному вимірі до €458 млн.

Операційний грошовий потік досяг €762 млн. Капітальні витрати збільшилися на 20% до €605 млн, із яких 69% було спрямовано на проєкти енергетичного переходу. Серед напрямів інвестицій видання називає відновлюваний водень, біопаливо та інфраструктуру сталої мобільності.

Енергетичний підрозділ Moeve забезпечив €945 млн Clean CCS EBITDA. За повідомленням компанії, результат підтримували високі коефіцієнти використання виробничих потужностей і сильні маржі переробки. Хімічний бізнес отримав €172 млн EBITDA, а upstream-напрям — €145 млн.

У першому півріччі Moeve сплатила €2,1 млрд податків в Іспанії. Чистий борг наприкінці червня становив €2,33 млрд, а показник фінансового важеля знизився до 1,2x.

Серед проєктів компанії — угода з DHL Express щодо закупівлі сталого авіаційного пального, розвиток найбільшого в Іспанії комплексу біопалива другого покоління та проєкт зеленого водню в Андалусії. Moeve також продовжила переговори щодо запропонованого об’єднання downstream-активів із Galp; укладення остаточних угод заплановане на друге півріччя 2026 року.

Генеральний директор Moeve Маартен Ветселаар пов’язав напрям інвестицій із потребою підвищувати стійкість європейської енергетичної системи:

«Тривала геополітична напруженість і руйнівні погодні явища нагадують, чому цей енергетичний перехід є таким нагальним».

Джерело: Terminal. За матеріалами: Biofuels International.