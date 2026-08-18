Китай повернувся до накопичення нафти в липні на тлі різкого скорочення завантаження НПЗ

У липні Китай мав профіцит сирої нафти близько 210 тис. барелів на добу, який міг бути спрямований у запаси. Переробка впала на 15,8% рік до року до 12,51 млн барелів на добу, тоді як імпорт залишався більш ніж на 3 млн барелів на добу нижчим за довоєнні рівні.

Скорочення переробки та експорту нафтопродуктів дозволило Китаю обмежити використання запасів

За розрахунками Reuters, Китай імпортував у липні 8,41 млн барелів на добу та видобував 4,3 млн барелів на добу. Загальний доступний обсяг становив 12,72 млн барелів на добу, тоді як НПЗ переробили 12,51 млн барелів на добу. Різниця близько 210 тис. барелів на добу могла бути спрямована до сховищ.

У травні Китай, навпаки, вилучав із запасів приблизно 500 тис. барелів на добу, а в червні — близько 940 тис. барелів на добу. За перші сім місяців року, за оцінкою Reuters, країна в середньому додавала до запасів близько 480 тис. барелів на добу.

Експорт нафтопродуктів у липні становив 4,65 млн тонн проти 4,36 млн тонн у червні. За січень-липень він скоротився на 13,1% — до 28,25 млн тонн. Після початку війни з Іраном Пекін обмежував експорт для підтримання внутрішнього постачання, але в серпні другий місяць поспіль послаблює ці обмеження.

Reuters зазначає, що це дає китайським НПЗ можливість використовувати високі азійські маржі на дизпальне та бензин, але збільшення експорту може одночасно підвищити потребу країни в імпортній нафті.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.