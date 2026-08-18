Китай повернувся до накопичення нафти в липні на тлі різкого скорочення завантаження НПЗ

Обновлено: Август 18, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Китай повернувся до накопичення нафти в липні на тлі різкого скорочення завантаження НПЗ

У липні Китай мав профіцит сирої нафти близько 210 тис. барелів на добу, який міг бути спрямований у запаси. Переробка впала на 15,8% рік до року до 12,51 млн барелів на добу, тоді як імпорт залишався більш ніж на 3 млн барелів на добу нижчим за довоєнні рівні.

Скорочення переробки та експорту нафтопродуктів дозволило Китаю обмежити використання запасів

За розрахунками Reuters, Китай імпортував у липні 8,41 млн барелів на добу та видобував 4,3 млн барелів на добу. Загальний доступний обсяг становив 12,72 млн барелів на добу, тоді як НПЗ переробили 12,51 млн барелів на добу. Різниця близько 210 тис. барелів на добу могла бути спрямована до сховищ.

У травні Китай, навпаки, вилучав із запасів приблизно 500 тис. барелів на добу, а в червні — близько 940 тис. барелів на добу. За перші сім місяців року, за оцінкою Reuters, країна в середньому додавала до запасів близько 480 тис. барелів на добу.

Експорт нафтопродуктів у липні становив 4,65 млн тонн проти 4,36 млн тонн у червні. За січень-липень він скоротився на 13,1% — до 28,25 млн тонн. Після початку війни з Іраном Пекін обмежував експорт для підтримання внутрішнього постачання, але в серпні другий місяць поспіль послаблює ці обмеження.

Reuters зазначає, що це дає китайським НПЗ можливість використовувати високі азійські маржі на дизпальне та бензин, але збільшення експорту може одночасно підвищити потребу країни в імпортній нафті.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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