Китай планує довести внутрішнє постачання нафти й газу до 440 млн тонн нафтового еквівалента до 2030 року

Китай оголосив цілі для формування сучасної системи постачання нафти й газу до 2030 року: збільшити внутрішнє постачання до 440 млн тонн нафтового еквівалента, додати 20 тис. км магістральних трубопроводів і наростити інфраструктуру для імпорту та зберігання газу.

Пекін робить ставку на енергетичну безпеку та низьковуглецевий розвиток

Національна комісія розвитку і реформ Китаю та Національне енергетичне управління у понеділок представили цілі в межах 15-го п’ятирічного плану. Документ передбачає, що до 2030 року Китай має створити сучасну систему постачання нафти й газу з акцентом на дві задачі: захист енергетичної безпеки та просування зеленого й низьковуглецевого розвитку.

Країна планує збільшити внутрішнє постачання нафти й газу до 440 млн тонн нафтового еквівалента. Мережу магістральних трубопроводів мають розширити ще на 20 тис. км, після чого її загальна довжина сягне 220 тис. км.

План також передбачає подальше збільшення потужностей зі зберігання природного газу: вони мають перевищити 13% національного споживання. Приймальна спроможність LNG-терміналів — терміналів для скрапленого природного газу — має сягнути 200 млн тонн на рік, а імпортна спроможність сухопутних газопроводів для природного газу — 114 млрд куб. м на рік.

Окремий блок — уловлювання та зберігання CO₂

У документі також встановлено ціль для технологій уловлювання, використання та зберігання вуглецю. Річний обсяг закачування CO₂ у межах carbon capture and storage та carbon capture, utilization, and storage має досягти 10 млн тонн.

План передбачає посилення науково-технологічних інновацій, подальші прориви у ключових технологіях, істотне зростання рівня локалізації обладнання китайського виробництва, а також стале просування цифровізації та інтелектуальної трансформації галузі.

Видобуток уже досяг рекордного рівня

За даними Національного енергетичного управління, загальний видобуток нафти й газу в Китаї у 2025 році досяг 420 млн тонн нафтового еквівалента, що стало новим рекордом.

Видобуток сирої нафти у 2025 році сягнув історичного максимуму — 216 млн тонн. Видобуток природного газу дев’ятий рік поспіль зростав більш ніж на 10 млрд куб. м на рік, що, за даними управління, означає помітне поліпшення незалежної енергетичної безпеки країни.

Видобуток сланцевої нафти в Китаї у 2025 році перевищив 8,5 млн тонн. Це більш ніж у 10 разів більше, ніж у 2018 році.

У 2026 році галузь має розпочати новий раунд стратегічної кампанії з розвідки нафти й газу, продовжити збільшення інвестицій і підтримувати внутрішній видобуток сирої нафти вище 200 млн тонн, одночасно нарощуючи видобуток природного газу.

Bozhong 19-6 вийшло на повну роботу

Окремим маркером розвитку газового сектору стало введення в повну експлуатацію першої фази родовища Bozhong 19-6 у Бохайському морі. CNOOC Tianjin Branch оголосила 9 серпня 2026 року, що це перше в Китаї газове родовище з ресурсною базою 100 млрд куб. м, яке вийшло на повний режим роботи.

Геополітичний контекст підсилює увагу до резервів

Лінь Боцян, директор Китайського центру досліджень енергетичної економіки при Сяменьському університеті, сказав Global Times, що цільові показники свідчать про збільшення Китаєм нафтових і газових резервів на тлі складної геополітичної ситуації.

«Географічно нам бракує нафти й газу. Але Китай має повну впевненість у подоланні своїх енергетичних викликів, оскільки наші резерви й потужності у вітровій та сонячній енергетиці є сильними», — сказав Лінь Боцян.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Global Times.