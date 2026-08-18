Новоросійськ відновив завантаження нафти після короткої зупинки через атаку дронів

Головний чорноморський нафтовий порт росії Новоросійськ відновив роботу в неділю після зупинки завантаження у п’ятницю через атаку дронів. Порт здатний перевалювати близько 700 тис. барелів на добу та є важливим каналом експорту як російської, так і казахстанської нафти.

Коротка зупинка показала вразливість одного з ключових чорноморських маршрутів експорту

За інформацією двох торговельних джерел Reuters, танкер класу Suezmax із неділі завантажував казахстанську нафту KEBCO та мав вийти в море в понеділок. Ще один танкер має розпочати у вівторок завантаження 80 тис. тонн KEBCO.

Новоросійський порт обробляє близько 700 тис. барелів на добу. Через термінал «Шесхаріс» відвантажують російські сорти Urals і Siberian Light, а також казахстанську KEBCO.

Після спроби атаки у п’ятницю один із танкерів, який мав завантажувати нафту, відійшов у відкрите море. Порт припинив завантаження та тимчасово перестав приймати нафту до термінала через заповнення резервуарів.

Reuters зазначає, що інцидент підкреслює зростання вразливості російської енергетичної інфраструктури. Новоросійськ разом із терміналами «Шесхаріс» та Каспійського трубопровідного консорціуму також є критичним маршрутом для Казахстану, який не має прямого виходу до світового океану.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.