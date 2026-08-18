Новоросійськ відновив завантаження нафти після короткої зупинки через атаку дронів

Обновлено: Август 18, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Новоросійськ відновив завантаження нафти після короткої зупинки через атаку дронів

Головний чорноморський нафтовий порт росії Новоросійськ відновив роботу в неділю після зупинки завантаження у п’ятницю через атаку дронів. Порт здатний перевалювати близько 700 тис. барелів на добу та є важливим каналом експорту як російської, так і казахстанської нафти.

Коротка зупинка показала вразливість одного з ключових чорноморських маршрутів експорту

За інформацією двох торговельних джерел Reuters, танкер класу Suezmax із неділі завантажував казахстанську нафту KEBCO та мав вийти в море в понеділок. Ще один танкер має розпочати у вівторок завантаження 80 тис. тонн KEBCO.

Новоросійський порт обробляє близько 700 тис. барелів на добу. Через термінал «Шесхаріс» відвантажують російські сорти Urals і Siberian Light, а також казахстанську KEBCO.

Після спроби атаки у п’ятницю один із танкерів, який мав завантажувати нафту, відійшов у відкрите море. Порт припинив завантаження та тимчасово перестав приймати нафту до термінала через заповнення резервуарів.

Reuters зазначає, що інцидент підкреслює зростання вразливості російської енергетичної інфраструктури. Новоросійськ разом із терміналами «Шесхаріс» та Каспійського трубопровідного консорціуму також є критичним маршрутом для Казахстану, який не має прямого виходу до світового океану.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

Автор:

(Всего статей: 3528)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: