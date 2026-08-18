Saudi Aramco пропонує азійським НПЗ нафту з відвантаженням поза Ормузькою протокою

Обновлено: Август 18, 2026. Тэги: , , , , , ,

Saudi Aramco пропонує азійським НПЗ нафту з відвантаженням поза Ормузькою протокою

Saudi Aramco почала приватні переговори з окремими азійськими НПЗ щодо постачання Arab Medium та Arab Heavy через перевалку біля Фуджейри. Схема дає покупцям змогу отримувати нафту без заходу власних танкерів до Ормузької протоки, де безпекові ризики стримують судновласників.

Саудівська Аравія розширює обхідні схеми постачання нафти через тривалі перебої в Ормузькій протоці

За даними Reuters, Saudi Aramco веде переговори про постачання Arab Medium та Arab Heavy через операції ship-to-ship поблизу Фуджейри в ОАЕ. Один зі співрозмовників агентства повідомив, що йдеться про партії із завантаженням у вересні.

Reuters зазначає, що це нетиповий для Aramco формат торгівлі. Компанія також перенаправляє Arab Light до саудівського порту Янбу на Червоному морі та пропонувала цю нафту з єгипетського середземноморського порту Сіді-Керір після атак у Червоному морі.

Перебої в Ормузькій протоці та Червоному морі скоротили присутність Aramco на окремих ключових азійських ринках, зокрема в Індії. Водночас ADNOC використовує схеми транспортування сирої нафти з Перської затоки у води за межами протоки. За даними Reuters, ADNOC продав через тендери понад 100 млн барелів.

Запропонована Saudi Aramco схема дає азійським НПЗ можливість отримувати нафту без необхідності направляти власні судна через небезпечну ділянку. Saudi Aramco відмовилася коментувати інформацію Reuters.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

Автор:

(Всего статей: 3521)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: