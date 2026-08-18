Saudi Aramco пропонує азійським НПЗ нафту з відвантаженням поза Ормузькою протокою

Saudi Aramco почала приватні переговори з окремими азійськими НПЗ щодо постачання Arab Medium та Arab Heavy через перевалку біля Фуджейри. Схема дає покупцям змогу отримувати нафту без заходу власних танкерів до Ормузької протоки, де безпекові ризики стримують судновласників.

Саудівська Аравія розширює обхідні схеми постачання нафти через тривалі перебої в Ормузькій протоці

За даними Reuters, Saudi Aramco веде переговори про постачання Arab Medium та Arab Heavy через операції ship-to-ship поблизу Фуджейри в ОАЕ. Один зі співрозмовників агентства повідомив, що йдеться про партії із завантаженням у вересні.

Reuters зазначає, що це нетиповий для Aramco формат торгівлі. Компанія також перенаправляє Arab Light до саудівського порту Янбу на Червоному морі та пропонувала цю нафту з єгипетського середземноморського порту Сіді-Керір після атак у Червоному морі.

Перебої в Ормузькій протоці та Червоному морі скоротили присутність Aramco на окремих ключових азійських ринках, зокрема в Індії. Водночас ADNOC використовує схеми транспортування сирої нафти з Перської затоки у води за межами протоки. За даними Reuters, ADNOC продав через тендери понад 100 млн барелів.

Запропонована Saudi Aramco схема дає азійським НПЗ можливість отримувати нафту без необхідності направляти власні судна через небезпечну ділянку. Saudi Aramco відмовилася коментувати інформацію Reuters.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.