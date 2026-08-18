Європейська маржа дизелю перевищила $70 за барель, а запаси ARA на 24% нижчі за норму

Дизельне пальне в Європі залишається дорогим навіть після зниження Brent приблизно до $88 за барель. Премія європейського дизелю до нафти зросла з близько $25 за барель на початку року до понад $70, тоді як запаси газойлю в хабі Амстердам — Роттердам — Антверпен перебувають на 24% нижче п’ятирічного середнього рівня. Основне обмеження перемістилося з ринку сирої нафти у переробку та фізичну доступність готового пального.

Дешевша нафта поки не означає дешевого дизпального

17 серпня Brent торгувалася приблизно по $88 за барель — майже на третину нижче пікового рівня близько $126, досягнутого під час війни з Іраном. Водночас ціни на готові нафтопродукти знизилися значно менше, а дефіцит дизельного пального виявився гострішим, ніж нестача сирої нафти. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

За наведеними Reuters даними Міжнародного енергетичного агентства, переробка нафти на Близькому Сході у другому кварталі була на 2,9 млн барелів на добу нижчою за довоєнний рівень. У третьому кварталі відставання, як очікує МЕА, становитиме 2,2 млн барелів на добу. Одночасно російська переробка опустилася до рівнів, близьких до мінімальних за два десятиліття, а Китай скоротив переробку й експорт пального.

У липні сукупний експорт із росії, Близького Сходу та основних азійських постачальників був на 1,3 млн барелів на добу меншим, ніж роком раніше. Це приблизно п’ята частина морської торгівлі, від якої залежать країни-імпортери. Європа входить у цей період із невеликим запасом міцності: газойлю в ARA на 24% менше за п’ятирічне середнє.

Маржа НПЗ майже потроїлася

Премія європейського дизельного пального до Brent, яка приблизно відображає маржу переробки, зросла з близько $25 за барель на початку 2026 року до понад $70. За даними МЕА, у липні роздрібне дизпальне на основних європейських ринках було приблизно на 20% дорожчим, ніж у лютому. :contentReference[oaicite:3]{index=3}

Ця динаміка продовжує тенденцію, яку «Термінал» фіксував раніше: у липні європейська маржа дизелю досягала $66,25 за барель, а запаси газойлю в ARA скорочувалися до мінімуму майже за чотири роки. Нові дані показують, що проблема не зникла навіть після відступу нафтових котирувань.

Джерела: Reuters.