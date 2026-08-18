Європейська маржа дизелю перевищила $70 за барель, а запаси ARA на 24% нижчі за норму

Обновлено: Август 18, 2026. Тэги: , , , , , , , ,

Європейська маржа дизелю перевищила $70 за барель, а запаси ARA на 24% нижчі за норму

Дизельне пальне в Європі залишається дорогим навіть після зниження Brent приблизно до $88 за барель. Премія європейського дизелю до нафти зросла з близько $25 за барель на початку року до понад $70, тоді як запаси газойлю в хабі Амстердам — Роттердам — Антверпен перебувають на 24% нижче п’ятирічного середнього рівня. Основне обмеження перемістилося з ринку сирої нафти у переробку та фізичну доступність готового пального.

Дешевша нафта поки не означає дешевого дизпального

17 серпня Brent торгувалася приблизно по $88 за барель — майже на третину нижче пікового рівня близько $126, досягнутого під час війни з Іраном. Водночас ціни на готові нафтопродукти знизилися значно менше, а дефіцит дизельного пального виявився гострішим, ніж нестача сирої нафти. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

За наведеними Reuters даними Міжнародного енергетичного агентства, переробка нафти на Близькому Сході у другому кварталі була на 2,9 млн барелів на добу нижчою за довоєнний рівень. У третьому кварталі відставання, як очікує МЕА, становитиме 2,2 млн барелів на добу. Одночасно російська переробка опустилася до рівнів, близьких до мінімальних за два десятиліття, а Китай скоротив переробку й експорт пального.

У липні сукупний експорт із росії, Близького Сходу та основних азійських постачальників був на 1,3 млн барелів на добу меншим, ніж роком раніше. Це приблизно п’ята частина морської торгівлі, від якої залежать країни-імпортери. Європа входить у цей період із невеликим запасом міцності: газойлю в ARA на 24% менше за п’ятирічне середнє.

Маржа НПЗ майже потроїлася

Премія європейського дизельного пального до Brent, яка приблизно відображає маржу переробки, зросла з близько $25 за барель на початку 2026 року до понад $70. За даними МЕА, у липні роздрібне дизпальне на основних європейських ринках було приблизно на 20% дорожчим, ніж у лютому. :contentReference[oaicite:3]{index=3}

Ця динаміка продовжує тенденцію, яку «Термінал» фіксував раніше: у липні європейська маржа дизелю досягала $66,25 за барель, а запаси газойлю в ARA скорочувалися до мінімуму майже за чотири роки. Нові дані показують, що проблема не зникла навіть після відступу нафтових котирувань.

Джерела: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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