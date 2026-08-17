Нафта подорожчала більш ніж на $2 через застій у переговорах щодо Ірану та ризики постачання

Обновлено: Август 17, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Нафта подорожчала більш ніж на $2 через застій у переговорах щодо Ірану та ризики постачання

Ціни на нафту 17 серпня зросли більш ніж на $2 за барель на тлі погіршення очікувань щодо дипломатичного врегулювання війни з Іраном. Обмежене судноплавство через Ормузьку протоку та ризик подальших перебоїв із постачанням утримують нафтовий ринок поблизу $90 за барель.

Ринок закладає у вартість нафти ризик тривалих обмежень експорту з Близького Сходу

Reuters повідомляє, що 17 серпня нафтові котирування завершили торги зростанням більш ніж на $2 за барель. Учасники ринку оцінюють одночасно два протилежні сценарії: поглиблення перебоїв із постачанням або дипломатичне врегулювання, яке дало б змогу відновити повноцінний рух через Ормузьку протоку.

За словами головного сировинного аналітика SEB Б’ярне Шильдропа, нафта наразі торгується поблизу $90 за барель, оскільки ринок балансує між ризиком гострішого дефіциту та можливістю відкриття протоки, яке могло б різко знизити ціни.

Додатковим фактором є скорочення американського стратегічного резерву. За даними Міністерства енергетики США, запаси нафти у Strategic Petroleum Reserve за попередній тиждень зменшилися приблизно на 5,3 млн барелів — до 293,4 млн барелів. Це найнижчий рівень із грудня 1982 року. Вивільнення є частиною домовленості про випуск із резерву 172 млн барелів.

«Президент грає в довгу гру», — заявив міністр енергетики США Кріс Райт, говорячи про тиск на Іран.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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