Нафта подорожчала більш ніж на $2 через застій у переговорах щодо Ірану та ризики постачання

Ціни на нафту 17 серпня зросли більш ніж на $2 за барель на тлі погіршення очікувань щодо дипломатичного врегулювання війни з Іраном. Обмежене судноплавство через Ормузьку протоку та ризик подальших перебоїв із постачанням утримують нафтовий ринок поблизу $90 за барель.

Ринок закладає у вартість нафти ризик тривалих обмежень експорту з Близького Сходу

Reuters повідомляє, що 17 серпня нафтові котирування завершили торги зростанням більш ніж на $2 за барель. Учасники ринку оцінюють одночасно два протилежні сценарії: поглиблення перебоїв із постачанням або дипломатичне врегулювання, яке дало б змогу відновити повноцінний рух через Ормузьку протоку.

За словами головного сировинного аналітика SEB Б’ярне Шильдропа, нафта наразі торгується поблизу $90 за барель, оскільки ринок балансує між ризиком гострішого дефіциту та можливістю відкриття протоки, яке могло б різко знизити ціни.

Додатковим фактором є скорочення американського стратегічного резерву. За даними Міністерства енергетики США, запаси нафти у Strategic Petroleum Reserve за попередній тиждень зменшилися приблизно на 5,3 млн барелів — до 293,4 млн барелів. Це найнижчий рівень із грудня 1982 року. Вивільнення є частиною домовленості про випуск із резерву 172 млн барелів.

«Президент грає в довгу гру», — заявив міністр енергетики США Кріс Райт, говорячи про тиск на Іран.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.