Обновлено: Август 17, 2026. Тэги: , , , , , , , ,

Нова хвиля паливної кризи в росії підтримує обмеження експорту дизпального

Головні тези: У серпні щонайменше десять російських регіонів знову посилили обмеження продажу моторного пального після нових атак на НПЗ. Дизель залишався доступним на більшості перевірених Reuters АЗС, але влада продовжує утримувати пальне на внутрішньому ринку через обмеження експорту. Для світового дизельного балансу це означає збереження одного з джерел дефіциту пропозиції.

Після короткої стабілізації проблеми повернулися

17 серпня Reuters повідомило про другу хвилю перебоїв із пальним у росії. Місцева влада щонайменше десяти регіонів знову посилила контроль за продажем моторного пального. На частині АЗС Московської області бензину не було, хоча дизельне пальне залишалося доступним майже на всіх станціях, перевірених агентством.

Паливна криза посилилася після зупинок низки НПЗ, уражених безпілотниками, та сезонного збільшення попиту. Для підтримання внутрішнього ринку влада заборонила експорт бензину й дизпального, послабила окремі вимоги до якості пального та почала імпортувати нафтопродукти. Наприкінці липня ситуація частково стабілізувалася, але нові удари по НПЗ наприкінці липня та на початку серпня спричинили повторне погіршення. :contentReference[oaicite:8]{index=8}

Внутрішня стабілізація вилучає дизель зі світового ринку

Інший матеріал Reuters від 17 серпня вказує, що російські міжнародні продажі дизпального залишаються забороненими до січня на тлі пошкоджень нафтопереробних потужностей. Одночасно обмежене постачання з росії та Близького Сходу стало одним із чинників рекордних дизельних крек-спредів.

«Термінал» раніше простежував розвиток цього процесу після того, як скорочення російського експорту посилило дефіцит середніх дистилятів. Окремо видання аналізувало спроби росії компенсувати внутрішню нестачу імпортом готових нафтопродуктів.

Джерела: Reuters, Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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