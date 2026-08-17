Джейхан посилює роль альтернативного нафтового маршруту на тлі проблем з Ормузом

Обновлено: Август 17, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Джейхан посилює роль альтернативного нафтового маршруту на тлі проблем з Ормузом

Турецький середземноморський порт Джейхан має резерв трубопровідних потужностей, який може використовуватися для збільшення потоків нафти в обхід Ормузької протоки. Через BTC до порту зараз надходить близько 600 тис. барелів на добу, тоді як додаткова доступна потужність становить приблизно 400 тис. барелів на добу.

Ризики в Ормузькій протоці підвищують значення середземноморських трубопровідних маршрутів

15 серпня 2026 року Anadolu Agency опублікувало аналіз можливостей Джейхана як альтернативного центру торгівлі нафтою та нафтопродуктами. Порт має трубопровідну мережу, резерв для розширення перевалки та сховища, а зростання ризиків для судноплавства через Ормуз збільшує потребу в маршрутах, які не залежать від цієї протоки.

Баку — Тбілісі — Джейхан зараз транспортує до середземноморського порту близько 600 тис. барелів на добу. За даними, які Anadolu Agency зібрало у Міністерства енергетики та природних ресурсів Туреччини, близько 400 тис. барелів на добу потужності BTC залишаються невикористаними. Повніше завантаження системи могло б довести потік до приблизно 1 млн барелів на добу.

Другим великим маршрутом є нафтопровід Ірак — Туреччина, номінальна пропускна спроможність якого становить 1,5 млн барелів на добу. Після порушень постачання через Ормуз Ірак почав активніше використовувати напрямок Кіркук — Джейхан. Експорт цією системою відновився в березні.

1 серпня Туреччина й Ірак уклали нову річну нафтову угоду, яка передбачає можливість транспортування до порту Джейхан до 750 тис. барелів на добу.

Окремим напрямом залишається запланований трубопровід Басра — Хадіта, який має транспортувати нафту з півдня Іраку на північ країни та далі до різних експортних маршрутів, зокрема Джейхана. Проєктна потужність системи становить до 2,5 млн барелів на добу. За оцінкою Anadolu Agency, сукупний потенціал інфраструктури може в перспективі дати Джейхану можливість працювати з 3–3,5 млн барелів на добу, або приблизно 3–3,5% світового попиту на нафту.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Anadolu Agency.

Автор:

(Всего статей: 3511)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: