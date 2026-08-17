Джейхан посилює роль альтернативного нафтового маршруту на тлі проблем з Ормузом

Турецький середземноморський порт Джейхан має резерв трубопровідних потужностей, який може використовуватися для збільшення потоків нафти в обхід Ормузької протоки. Через BTC до порту зараз надходить близько 600 тис. барелів на добу, тоді як додаткова доступна потужність становить приблизно 400 тис. барелів на добу.

Ризики в Ормузькій протоці підвищують значення середземноморських трубопровідних маршрутів

15 серпня 2026 року Anadolu Agency опублікувало аналіз можливостей Джейхана як альтернативного центру торгівлі нафтою та нафтопродуктами. Порт має трубопровідну мережу, резерв для розширення перевалки та сховища, а зростання ризиків для судноплавства через Ормуз збільшує потребу в маршрутах, які не залежать від цієї протоки.

Баку — Тбілісі — Джейхан зараз транспортує до середземноморського порту близько 600 тис. барелів на добу. За даними, які Anadolu Agency зібрало у Міністерства енергетики та природних ресурсів Туреччини, близько 400 тис. барелів на добу потужності BTC залишаються невикористаними. Повніше завантаження системи могло б довести потік до приблизно 1 млн барелів на добу.

Другим великим маршрутом є нафтопровід Ірак — Туреччина, номінальна пропускна спроможність якого становить 1,5 млн барелів на добу. Після порушень постачання через Ормуз Ірак почав активніше використовувати напрямок Кіркук — Джейхан. Експорт цією системою відновився в березні.

1 серпня Туреччина й Ірак уклали нову річну нафтову угоду, яка передбачає можливість транспортування до порту Джейхан до 750 тис. барелів на добу.

Окремим напрямом залишається запланований трубопровід Басра — Хадіта, який має транспортувати нафту з півдня Іраку на північ країни та далі до різних експортних маршрутів, зокрема Джейхана. Проєктна потужність системи становить до 2,5 млн барелів на добу. За оцінкою Anadolu Agency, сукупний потенціал інфраструктури може в перспективі дати Джейхану можливість працювати з 3–3,5 млн барелів на добу, або приблизно 3–3,5% світового попиту на нафту.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Anadolu Agency.