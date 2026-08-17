Рейн впав до нового мінімуму: більшість вантажів переводять із барж на залізницю та автотранспорт

Обновлено: Август 17, 2026. Тэги: , , , , , , , , ,

Рейн впав до нового мінімуму: більшість вантажів переводять із барж на залізницю та автотранспорт

15 серпня рівень Рейну біля ключової точки Кауб опускався до 6 см — нижче попереднього рекорду 2018 року. Через критичне обміління більшу частину перевезень переводять на вантажівки та залізницю. Для ринку нафтопродуктів це означає фактичне скорочення можливостей річкової логістики між хабом ARA та внутрішніми районами Німеччини.

Кауб опустився до 6 см проти попереднього рекорду 25 см

За даними німецького Федерального управління водних шляхів і судноплавства WSV, які наводить Reuters, пізно ввечері 14 серпня показник водомірного поста в Каубі впав до 6 см, а вранці 15 серпня становив 8 см. Уже 14 серпня було зафіксовано 10 см — нижче попереднього рекордного мінімуму 25 см, встановленого у 2018 році. Сам фарватер приблизно на метр глибший за показник водомірного поста, однак саме рівень у Каубі є ключовим індикатором для комерційного судноплавства.

Reuters повідомив, що через обміління більшість вантажних перевезень було перенесено з річки на автомобільний і залізничний транспорт. Рейн є одним із найважливіших транспортних коридорів Європи для пального, хімічної продукції, сировини та інших масових вантажів. Німецькі компанії вже повідомляють про перебої, транспортні вузькі місця та підвищення витрат.

Для нафтопродуктів проблема полягає насамперед у пропускній здатності. Баржа перевозить значно більшу партію за один рейс, ніж автомобільна цистерна, тому заміна річкового транспорту вимагає більшої кількості транспортних одиниць, водіїв і операцій із завантаження. Це не означає припинення постачання пального, але фізично обмежує швидкість переміщення ресурсу від районів Амстердама, Роттердама й Антверпена до внутрішніх терміналів та споживачів.

Ситуація погіршилася порівняно з попередніми днями. «Термінал» 11 серпня повідомляв, що баржовий рух нафтопродуктів Рейном уже майже зупинився: баржа місткістю 1 200 т могла брати лише близько 180 т, а рейс ARA—Карлсруе тривав п’ять днів замість двох. Тоді прогноз для Кауба передбачав падіння до 4 см; фактичний показник 15 серпня опустився до 6–8 см.

Альтернативою залишаються залізниця та автотранспорт, але їхня пропускна здатність не є необмеженою. Аналогічний механізм уже проявився на Дунаї: в Сербії через низьку воду баржі й танкери могли використовувати лише 30–40% вантажності, а частину поставок довелося переводити на сушу.

Джерело: Reuters, 15 серпня 2026 року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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