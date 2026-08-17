Рейн упав до нового рекордного мінімуму: більшість вантажів переводять на автотранспорт і залізницю

Обновлено: Август 17, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Рейн упав до нового рекордного мінімуму: більшість вантажів переводять на автотранспорт і залізницю

Рівень води на Рейні біля Кауба знизився до 6 см, побивши попередній рекорд 2018 року. Reuters повідомляє, що через обміління більшість перевезень переорієнтовують на вантажівки та залізницю. Рейн є одним із ключових маршрутів Європи для перевезення пального, сировини й промислових вантажів.

Рекордне обміління Рейну посилює транспортні обмеження для пального та промислової сировини в Європі

Reuters оновив матеріал 15 серпня 2026 року. За даними Федерального управління водних шляхів і судноплавства Німеччини WSV, пізно ввечері 14 серпня рівень води на контрольному посту Кауб біля Кобленца впав до 6 см, а вранці 15 серпня становив 8 см. Ще вранці 14 серпня показник дорівнював 10 см, тоді як попередній рекорд 2018 року становив 25 см.

Рівень біля Кауба востаннє перевищував 78 см у середині липня. За оцінкою Кільського інституту світової економіки, якщо показник залишається нижчим за 78 см протягом 30 днів поспіль, як у 2018 та 2022 роках, промислове виробництво скорочується на 1%.

Reuters зазначає, що Рейн використовується для транспортування хімічної продукції, сировини, пального та інших вантажів. Німецькі виробники хімікатів, енергетичні компанії, металурги та аграрні трейдери вже попереджають про вищі витрати, транспортні вузькі місця та скорочення виробництва.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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