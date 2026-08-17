Рейн упав до нового рекордного мінімуму: більшість вантажів переводять на автотранспорт і залізницю

Рівень води на Рейні біля Кауба знизився до 6 см, побивши попередній рекорд 2018 року. Reuters повідомляє, що через обміління більшість перевезень переорієнтовують на вантажівки та залізницю. Рейн є одним із ключових маршрутів Європи для перевезення пального, сировини й промислових вантажів.

Рекордне обміління Рейну посилює транспортні обмеження для пального та промислової сировини в Європі

Reuters оновив матеріал 15 серпня 2026 року. За даними Федерального управління водних шляхів і судноплавства Німеччини WSV, пізно ввечері 14 серпня рівень води на контрольному посту Кауб біля Кобленца впав до 6 см, а вранці 15 серпня становив 8 см. Ще вранці 14 серпня показник дорівнював 10 см, тоді як попередній рекорд 2018 року становив 25 см.

Рівень біля Кауба востаннє перевищував 78 см у середині липня. За оцінкою Кільського інституту світової економіки, якщо показник залишається нижчим за 78 см протягом 30 днів поспіль, як у 2018 та 2022 роках, промислове виробництво скорочується на 1%.

Reuters зазначає, що Рейн використовується для транспортування хімічної продукції, сировини, пального та інших вантажів. Німецькі виробники хімікатів, енергетичні компанії, металурги та аграрні трейдери вже попереджають про вищі витрати, транспортні вузькі місця та скорочення виробництва.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.