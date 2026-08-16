Citi попереджає про ризики для дизеля: газойлеві маржі можуть зрости, але ринок уже перегрітий

Citi Research у звіті Oil Monitor від 13 серпня 2026 року вказує, що газойлеві крек-спреди зберігають ризик подальшого зростання, але радить обережно ставитися до продовження цінового ралі. Причини — розтягнуті позиції фінансових керуючих, низькі, але не критично низькі запаси дизеля, можливе збільшення експорту нафтопродуктів із Китаю та потенційні геополітичні зміни.

Дизельний ринок балансує між дефіцитними ризиками й можливим відкатом цін

У Citi Research зазначають, що НПЗ варто бути обережними із «переслідуванням» сили газойлевих марж і розглядати додаткове страхування або хеджування крек-спредів і повної барельної маржі. Крек-спред — це різниця між ціною нафтопродукту та сировини, яка відображає маржу перероблення.

Ключовий аргумент Citi — чиста довга позиція managed money в ICE Gasoil знову наближається до багаторічного максимуму. За даними на минулий тиждень, показник уже підійшов до зони близько 100 тис. лотів, яка зазвичай формує верхню межу, після чого позиції часто швидко скорочуються.

У звіті це порівнюють із дзеркальною ситуацією кінця червня — початку липня, коли сумарна чиста позиція managed money у Brent і WTI була біля багаторічного мінімуму, а ринок очікував падіння цін до $60 за барель або нижче, у зону $50. Повторна ескалація конфлікту між Іраном і США швидко підняла ціни та вивела позиції з мінімумів.

Ормуз і Червоне море залишаються головними зовнішніми ризиками

Нафтові ринки залишаються зосередженими на перебоях в Ормузькій протоці та підвищених ризиках у Червоному морі. Переговори Ірану й Оману тривають, але дискусії США та Ірану, за оцінкою Citi, залишаються заблокованими.

Після розпродажу Brent у серпні піднялася з рівня нижче $80 за барель приблизно до $89 за барель. Іран повторив умови повного відкриття Ормузької протоки, серед яких — послаблення тиску США.

За даними Kpler, потоки через Ормузьку протоку на вихідних знизилися: у вівторок проходило близько 8 суден проти 130-140 до війни. У новинному потоці також згадуються повідомлення про атаку на танкер, пов’язаний з ОАЕ, під час транзиту через Ормуз, а також про перехоплення силами США судна, яке, як стверджувалося, намагалося пройти через американську блокаду.

Окремим ризиком Citi називає активізацію атак хуситів у Червоному морі та проти Саудівської Аравії. Водночас Україна продовжувала бити по російській енергетичній інфраструктурі, зокрема по НПЗ Bashneft-Novoil і Slavneft-YANOS.

Запаси дизеля низькі, але ринок ще має певний запас міцності

Citi вказує, що світові запаси дизеля низькі, але лише трохи нижчі за п’ятирічний мінімум, а не драматично нижчі. Востаннє подібний рівень запасів спостерігався у 2022 році, проте тоді глобальні газойлеві крек-спреди були приблизно на $20 за барель нижчими, ніж зараз.

У Європі запаси дизеля в країнах ОЕСР перебувають біля п’ятирічного мінімуму. Водночас Citi вказує, що сильні маржі перероблення та кращі умови оборотного капіталу мають стимулювати НПЗ збільшувати виробництво та закупівлю сирої нафти, що повинно вести до більшого випуску газойлю.

Китай також може наростити експорт нафтопродуктів, зокрема дизеля та бензину. Це здатне частково компенсувати «бичачі» ризики для дизельного ринку, пов’язані з перебоями на Близькому Сході, атаками хуситів, війною росії проти України та обмеженими резервними можливостями для швидкого нарощування дизельного виробництва в Азії за межами Китаю, Північній Америці та Європі.

Дорогий дизель уже впливає на США

У Citi зазначають, що українські атаки на російську енергетичну інфраструктуру, які раніше очікувано мали впливати лише на росію, тепер мають глобальні наслідки та зачіпають США через високі бензинові й дизельні крек-спреди та абсолютні ціни.

За даними звіту, середні роздрібні ціни на бензин у США знову перевищили $4 за галон, а середні роздрібні ціни на дизель становлять близько $5,3 за галон. Це близько до максимуму березня-квітня на рівні приблизно $5,6 за галон і піку 2022 року близько $5,8 за галон.

Американський крек-спред на паливну нафту до WTI, який відображає маржу виробництва дизеля, перебуває в районі $90 за барель. Це вище або близько до ціни WTI на рівні $83 за барель на момент написання звіту. Іншими словами, ціна американської паливної нафти більш ніж удвічі перевищує ціну американської сирої нафти.

Дані щодо запасів показують розрив між сирою нафтою та продуктами

За тижневими даними, глобальні запаси сирої нафти суттєво зросли: запаси у великих торговельних хабах піднялися на 6 млн барелів до 1 020 млн барелів. Це майже повністю пояснюється збільшенням комерційних запасів у США на 17 млн барелів, тоді як стратегічний нафтовий резерв США скоротився на 6 млн барелів, забезпечуючи ресурс для комерційного ринку.

Світові обсяги сирої нафти на воді минулого тижня різко знизилися: загальний обсяг упав на 31 млн барелів до 1 307 млн барелів. Зниження обсягів у транзиті на 40 млн барелів перевищило приріст плавучого зберігання на 9 млн барелів.

Запаси нафтопродуктів у ключових торговельних хабах зросли менш ніж на 1 млн барелів до 1 163 млн барелів. При цьому запаси легких продуктів скоротилися на 2 млн барелів до 348 млн барелів, а середніх дистилятів — на 1 млн барелів до 308 млн барелів.

У США комерційні запаси сирої нафти зросли на 17,4 млн барелів до 424,4 млн барелів, тоді як очікування, опитані Bloomberg, передбачали скорочення на 1,1 млн барелів. Імпорт сирої нафти до США збільшився на 1,1 млн барелів на добу за тиждень до 7,3 млн барелів на добу, а експорт знизився на 0,6 млн барелів на добу до 3,1 млн барелів на добу.

Запаси дизеля у США були майже стабільними: вони знизилися на 10 тис. барелів до 107,1 млн барелів, залишаючись нижче п’ятирічного діапазону. Випуск дизеля на НПЗ зріс на 50 тис. барелів на добу до 5,28 млн барелів на добу, а експорт дизеля перебуває на максимумах майже 2 млн барелів на добу.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Citi Research