Рубрика | Україна

Нафта стримується слабшим попитом, але ринок нафтопродуктів залишається напруженим

Обновлено: Август 15, 2026. Тэги: , , , , , , , ,

Нафта стримується слабшим попитом, але ринок нафтопродуктів залишається напруженим

Brent завершив 14 серпня на рівні $88,52 за барель, WTI — $82,40, попри блокаду Ормузької протоки та атаки на танкери. MarketWatch пояснює відносну стійкість нафтових котирувань слабшим попитом і великим приростом запасів сирої нафти у США, тоді як бензин, дизель і авіапальне залишаються значно напруженішим сегментом.

Розрив між ринками сирої нафти та готового пального став одним із головних цінових сигналів

Матеріал MarketWatch опубліковано 16 серпня 2026 року. Видання зазначає, що очікування слабшого світового попиту та несподівано велике збільшення комерційних запасів сирої нафти у США обмежують зростання нафтових ф’ючерсів навіть за збереження серйозних геополітичних ризиків.

Водночас ситуація на ринку готових нафтопродуктів відрізняється. За даними, наведеними MarketWatch, перебої в роботі НПЗ та геополітичні конфлікти обмежують доступні переробні потужності. Через це крек-спреди — різниця між вартістю нафтопродукту та сировини для його виробництва — піднялися до рекордних рівнів.

Таким чином, нижчий темп зростання сирої нафти не означає такого самого послаблення цінового тиску на дизель, бензин та авіапальне: вузьким місцем ринку залишається переробка.

«Крек-спреди перебувають на рекордних рівнях, і ринок нафтопродуктів буквально кричить», — зазначила старша економістка NinjaTrader Трейсі Шухарт.

Джерело: Terminal. За матеріалами: MarketWatch.

 

Автор:

(Всего статей: 3497)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: