Нафта стримується слабшим попитом, але ринок нафтопродуктів залишається напруженим

Brent завершив 14 серпня на рівні $88,52 за барель, WTI — $82,40, попри блокаду Ормузької протоки та атаки на танкери. MarketWatch пояснює відносну стійкість нафтових котирувань слабшим попитом і великим приростом запасів сирої нафти у США, тоді як бензин, дизель і авіапальне залишаються значно напруженішим сегментом.

Розрив між ринками сирої нафти та готового пального став одним із головних цінових сигналів

Матеріал MarketWatch опубліковано 16 серпня 2026 року. Видання зазначає, що очікування слабшого світового попиту та несподівано велике збільшення комерційних запасів сирої нафти у США обмежують зростання нафтових ф’ючерсів навіть за збереження серйозних геополітичних ризиків.

Водночас ситуація на ринку готових нафтопродуктів відрізняється. За даними, наведеними MarketWatch, перебої в роботі НПЗ та геополітичні конфлікти обмежують доступні переробні потужності. Через це крек-спреди — різниця між вартістю нафтопродукту та сировини для його виробництва — піднялися до рекордних рівнів.

Таким чином, нижчий темп зростання сирої нафти не означає такого самого послаблення цінового тиску на дизель, бензин та авіапальне: вузьким місцем ринку залишається переробка.

«Крек-спреди перебувають на рекордних рівнях, і ринок нафтопродуктів буквально кричить», — зазначила старша економістка NinjaTrader Трейсі Шухарт.

Джерело: Terminal. За матеріалами: MarketWatch.