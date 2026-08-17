Індія встановила ціль випуску LPG 63,81 тис. тонн на добу для створення резерву

Обновлено: Август 17, 2026. Тэги: , , , , , , , ,

Індія встановила ціль випуску LPG 63,81 тис. тонн на добу для створення резерву

Індія встановила для державних і приватних виробників максимальний добовий цільовий випуск LPG на рівні 63 810 тонн, щоб забезпечити внутрішній ринок і формувати буферні запаси після перебоїв із постачанням через Близький Схід. Окремий норматив для орієнтованого на внутрішній ринок НПЗ Reliance Industries становить 18 тис. тонн на добу. Компанії також зобов’язані підтримувати достатні потужності для зберігання LPG і його перевезення залізницею та автоцистернами.

63 810 тонн на добу стають новим виробничим орієнтиром

Індійський уряд установив максимальну добову ціль виробництва скрапленого нафтового газу на рівні 63 810 тонн для державних і приватних нафтопереробних компаній. Reuters оприлюднив подробиці рішення 16 серпня, посилаючись на урядове розпорядження від 13 серпня. Мета — підтримувати внутрішнє забезпечення LPG та накопичувати резерв після порушення імпортних потоків через війну на Близькому Сході.

Новий показник вищий за рівень внутрішнього виробництва, зафіксований під час попередньої фази кризи. У липні «Термінал» повідомляв про збільшення випуску LPG в Індії з 34 до 54 тис. тонн на добу. Порівняно з цим рівнем новий цільовий показник становить ще на 9 810 тонн на добу більше.

Reliance має виробляти 18 тис. тонн LPG на добу

Уряд установив індивідуальні завдання для виробників. Орієнтований на внутрішній ринок НПЗ Reliance Industries має забезпечувати 18 тис. тонн LPG на добу. Державні Oil and Natural Gas Corporation, Oil India та газова компанія GAIL разом повинні забезпечувати 10% загальнонаціональної виробничої цілі.

Модель передбачає не лише збільшення фізичного випуску. Компанії повинні мати достатню інфраструктуру для зберігання та транспортування встановлених обсягів LPG — власними засобами або із залученням залізниці та автомобільних газовозів. Таким чином, виробничий норматив доповнено вимогою щодо фактичної можливості доставити ресурс споживачеві.

Цільові показники не є разовими: федеральний уряд планує переглядати їх двічі на рік — у січні та липні — з урахуванням нового виробництва та додаткового випуску на чинних НПЗ. Це переводить частину антикризових заходів із режиму оперативного реагування в постійну систему планування виробництва та логістичної готовності.

Ормуз змусив Індію змінити модель забезпечення LPG

До порушення постачання Індія отримувала приблизно 90% імпортного LPG із Близького Сходу. Після початку війни в березні та блокування Ормузької протоки ця концентрація перетворилася на головний ресурсний ризик для внутрішнього ринку.

Реакція Індії вже включала збільшення власного виробництва, диверсифікацію імпорту та активніше залучення американського LPG. Наприкінці липня державні Indian Oil, Bharat Petroleum і Hindustan Petroleum планували забезпечити зі США до 25% імпорту LPG у 2027 році. У 2025 році Індія імпортувала 21,85 млн тонн LPG, близько 90% якого надходило з Близького Сходу.

Для світового ринку це створює два протилежні механізми. Диверсифікація імпорту Індії збільшує її присутність на американському напрямку, тоді як підвищення внутрішнього виробництва зменшує залежність від зовнішнього ресурсу. Наскільки новий норматив фактично змінить імпорт, урядове рішення поки не визначає, тому робити висновок про конкретне скорочення індійських закупівель передчасно.

Для Європи цей баланс має значення через спільну залежність від американського експортного ресурсу. Європейський ринок у 2026 році також збільшив роль LPG зі США після припинення російських постачань, тоді як перебої в Ормузькій протоці посилили конкуренцію за американський пропан. Новий індійський норматив сам по собі ще не підтверджує зміни європейських цін або фізичних потоків, але зменшення імпортної залежності Індії надалі може впливати на цю конкуренцію лише в разі фактичного скорочення її зовнішніх закупівель.

Джерела: Reuters: нові цільові показники виробництва LPG в Індії, Reuters: плани Індії щодо імпорту LPG зі США.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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