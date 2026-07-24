Індія утримала ціну LPG на рівні ₹942 за балон за ринкової вартості ₹1 695

Індійський уряд у липні компенсує понад ₹500 різниці на кожному побутовому балоні LPG масою 14,2 кг, а в червні цей показник перевищував ₹700. Розрахункова ринкова ціна балона у червні досягла ₹1 695 через підвищення міжнародного індикатора Saudi CP до $796 за тонну, проте роздрібну ціну в Делі зберегли на рівні ₹942. Одночасно країна збільшила внутрішнє виробництво LPG із 34 до 54 тис. тонн на добу, щоб компенсувати перебої з імпортом через Ормузьку протоку.

Міжнародна ціна LPG не була повністю перенесена на споживачів

Міністерство нафти й природного газу Індії 23 липня повідомило парламенту, що фактичні витрати на забезпечення населення LPG значно перевищують регульовану роздрібну ціну. У червні некомпенсована частина вартості, яку беруть на себе державні нафтозбутові компанії та бюджет, перевищувала ₹700 на один балон масою 14,2 кг. У липні цей розрив залишається більшим за ₹500.

Стандартний побутовий балон у Делі продається за ₹942. Учасники програми Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, яка охоплює понад 105 млн домогосподарств, додатково отримують цільову виплату ₹300 і фактично сплачують ₹642.

Без державного стримування ціни балон у червні коштував би ₹1 695. Отже, регульована роздрібна ціна була на ₹753, або приблизно на 44%, нижчою за розрахункову ринкову вартість.

Saudi CP піднявся до $796 за тонну

Головним зовнішнім чинником стала зміна Saudi Contract Price — щомісячного контрактного індикатора Saudi Aramco для пропану й бутану, який використовується у ціноутворенні імпортного LPG. Середній показник становив $780 за тонну у квітні та травні, а в червні піднявся до $796 за тонну без урахування премії.

Ця динаміка передувала різкому липневому перегляду офіційних цін Saudi Aramco. Раніше «Термінал» повідомляв, що липнева ціна пропану була знижена до $580 за тонну, а бутану — до $600 за тонну. Проте нижчі липневі котирування не одразу усувають збитки, накопичені під час весняного порушення постачання.

Імпортний ризик компенсували додатковим виробництвом

До загострення на Близькому Сході Індія імпортувала близько 60% необхідного LPG. Майже 90% цих вантажів проходили через Ормузьку протоку, тому обмеження судноплавства створило прямий ризик для забезпечення побутових споживачів.

Уряд відповів збільшенням внутрішнього випуску LPG із 34 до 54 тис. тонн на добу, диверсифікацією джерел імпорту, перерозподілом запасів між регіонами та пріоритетним забезпеченням домогосподарств. Із березня до червня споживачам доставили понад 560 млн побутових балонів, зокрема більш як 120 млн балонів учасникам програми Ujjwala.

Накопичена некомпенсована різниця державних нафтозбутових компаній на продажу побутового LPG станом на 30 червня перевищила ₹510 млрд. Таким чином, механізм захистив споживачів від миттєвого перенесення міжнародного цінового шоку, але переніс фінансове навантаження на державні компанії та бюджет.

Залежність Індії від маршруту через Ормуз є частиною ширшої перебудови глобальних потоків. Скорочення трафіку через протоку посилило конкуренцію за американський пропан, який одночасно потрібен азійським та європейським покупцям.

Джерела: ET EnergyWorld.