Перекриття двох морських маршрутів підняло європейський дизель на 65% від початку війни з Іраном

Загроза блокади Баб-ель-Мандебської протоки ускладнила альтернативний маршрут, яким Саудівська Аравія користувалася після обмеження руху через Ормузьку протоку. Обхід небезпечної ділянки додає щонайменше чотири тижні до рейсу, тоді як еталонні ціни на дизельне пальне в Європі від початку війни з Іраном зросли приблизно на 65% проти 30% для Brent.

Альтернативний маршрут Саудівської Аравії опинився під загрозою

Підтримувані Іраном єменські хусити оголосили блокаду саудівських суден, які проходять через Баб-ель-Мандебську протоку біля південного входу до Червоного моря. Цей маршрут набув критичного значення після того, як рух через Ормузьку протоку, якою до війни проходило близько 20% світових енергетичних потоків, був значною мірою обмежений.

Із березня Саудівська Аравія експортувала через західне узбережжя близько 5 млн барелів нафти на добу — більш ніж удвічі більше за довоєнний рівень. За оцінкою Kpler, приблизно чотири п’ятих цих вантажів проходили через Баб-ель-Мандеб.

Частина танкерів тепер прямує через Суецький канал до Середземного моря, після чого обходить Африку. Великі нафтові танкери не можуть проходити Суецьким каналом із повним завантаженням, тому частину нафти доводиться вивантажувати в трубопровід і повертати на судно біля Александрії. Така схема збільшує тривалість типового рейсу щонайменше на чотири тижні, більш ніж удвічі подовжує перевезення та підвищує витрати на фрахт і страхування.

Дизель дорожчає швидше за нафту

Нові логістичні обмеження посилюють кризу у світовій нафтопереробці. У червні китайські НПЗ скоротили переробку на 18% порівняно з червнем 2025 року, а атаки на російські заводи змусили росію заборонити експорт дизельного пального.

На цьому тлі готові нафтопродукти дорожчають значно швидше за сиру нафту. Від початку війни з Іраном еталонні європейські ціни на дизельне пальне зросли приблизно на 65%, тоді як Brent — на 30%. Маржа виробництва дизелю досягла рекордних значень, що відображає дефіцит саме переробних потужностей і готового продукту, а не лише сировини.

Висока ціна вже впливає на попит. За попередніми даними Міжнародного енергетичного агентства, у травні споживання дизельного пального в Європі скоротилося на 5,7% у річному вимірі — до 4,5 млн барелів на добу. Для європейського й українського ринків це посилює ризик дорогого імпорту, оскільки до перебоїв у морських потоках через Ормуз додаються обмеження річкової логістики на Рейні.

Джерела: Reuters.