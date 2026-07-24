НПЗ США працюють на 96% потужності, а гуртовий дизель від початку липня подорожчав на 26%

Обновлено: Июль 24, 2026. Тэги: , , , , , , ,

НПЗ США працюють на 96% потужності, а гуртовий дизель від початку липня подорожчав на 26%

Американські нафтопереробні заводи збільшили завантаження приблизно до 96% виробничої потужності, намагаючись компенсувати дефіцит пального на світовому ринку. Водночас ф’ючерси на гуртове дизельне пальне у США від початку липня зросли на 26%.

Навіть максимальне завантаження американських НПЗ не усуває дефіциту дизельного пального

Високі маржі переробки стимулюють американські підприємства працювати майже на технологічній межі. Основними чинниками стали порушення постачання з Близького Сходу, скорочення роботи російських НПЗ та обмежені запаси нафтопродуктів.

Завантаження на рівні 96% означає, що можливості швидко наростити випуск бензину, дизельного та реактивного пального залишаються обмеженими. Подальше збільшення виробництва залежить від технічного стану підприємств, доступності нафти та графіків ремонтів.

Дизельні ф’ючерси зросли на 26% лише протягом липня. Така динаміка свідчить, що ринок нафтопродуктів реагує на перебої сильніше, ніж ринок сирої нафти. Учасники торгів враховують не тільки ціну сировини, а й дефіцит переробних потужностей, витрати на доставлення та низькі товарні запаси.

США є одним із найбільших постачальників нафтопродуктів на міжнародний ринок. Тому завантаження їхніх НПЗ і внутрішня вартість дизельного пального впливають на доступність експортних партій та ціни в інших імпортозалежних регіонах.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Financial Times.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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