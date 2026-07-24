TotalEnergies максимально збільшила виробництво дизельного та реактивного пального на європейських НПЗ

Обновлено: Июль 24, 2026. Тэги: , , , , , ,

TotalEnergies максимально збільшила виробництво дизельного та реактивного пального на європейських НПЗ

TotalEnergies повідомила, що її нафтопереробні заводи, більшість яких розташована в Європі, максимально збільшили випуск дизельного й реактивного пального. Компанія пояснила це низькими запасами та найвищими ціновими преміями саме в цих сегментах.

Дефіцит середніх дистилятів різко підвищив прибутковість європейської нафтопереробки

Скоригований чистий прибуток TotalEnergies у другому кварталі 2026 року зріс на 67% і досяг $6 млрд. Це найкращий квартальний результат компанії майже за три роки. У другому кварталі 2025 року показник становив $3,6 млрд, а в першому кварталі 2026 року — $5,4 млрд.

Прибуток напряму переробки та хімії, який також охоплює нафтовий трейдинг, зріс на 362% у річному вимірі — до $1,8 млрд. Результат підтримали високі маржі нафтопродуктів і прибуткова торгівля нафтою.

Генеральний директор TotalEnergies Патрік Пуянне повідомив, що європейські заводи компанії зосередилися на дизельному та реактивному пальному, оскільки їхні запаси в регіоні залишаються низькими, а ринкові премії — найвищими.

Підрозділ розвідки та видобутку отримав $3,2 млрд прибутку. Це на 64% більше, ніж роком раніше, і на 25% більше, ніж у першому кварталі. Високі нафтові ціни цього разу поєдналися з високою маржею переробки, хоча за звичайних умов подорожчання сировини часто скорочує прибутковість НПЗ.

Компанія очікує відновлення повної потужності саудівського НПЗ SATORP до кінця третього кварталу. Завод був пошкоджений унаслідок атак.

«Ормуз став полем бою, і ризики проходження надзвичайно високі», — заявив генеральний директор TotalEnergies Патрік Пуянне.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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