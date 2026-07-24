TotalEnergies максимально збільшила виробництво дизельного та реактивного пального на європейських НПЗ

TotalEnergies повідомила, що її нафтопереробні заводи, більшість яких розташована в Європі, максимально збільшили випуск дизельного й реактивного пального. Компанія пояснила це низькими запасами та найвищими ціновими преміями саме в цих сегментах.

Дефіцит середніх дистилятів різко підвищив прибутковість європейської нафтопереробки

Скоригований чистий прибуток TotalEnergies у другому кварталі 2026 року зріс на 67% і досяг $6 млрд. Це найкращий квартальний результат компанії майже за три роки. У другому кварталі 2025 року показник становив $3,6 млрд, а в першому кварталі 2026 року — $5,4 млрд.

Прибуток напряму переробки та хімії, який також охоплює нафтовий трейдинг, зріс на 362% у річному вимірі — до $1,8 млрд. Результат підтримали високі маржі нафтопродуктів і прибуткова торгівля нафтою.

Генеральний директор TotalEnergies Патрік Пуянне повідомив, що європейські заводи компанії зосередилися на дизельному та реактивному пальному, оскільки їхні запаси в регіоні залишаються низькими, а ринкові премії — найвищими.

Підрозділ розвідки та видобутку отримав $3,2 млрд прибутку. Це на 64% більше, ніж роком раніше, і на 25% більше, ніж у першому кварталі. Високі нафтові ціни цього разу поєдналися з високою маржею переробки, хоча за звичайних умов подорожчання сировини часто скорочує прибутковість НПЗ.

Компанія очікує відновлення повної потужності саудівського НПЗ SATORP до кінця третього кварталу. Завод був пошкоджений унаслідок атак.

«Ормуз став полем бою, і ризики проходження надзвичайно високі», — заявив генеральний директор TotalEnergies Патрік Пуянне.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.