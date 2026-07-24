ОПЕК+ може збільшити цільовий видобуток у вересні ще на 188 тис. барелів на добу

Сім країн ОПЕК+ на зустрічі 2 серпня, найімовірніше, розглянуть чергове підвищення цільових обсягів видобутку. За даними трьох джерел Reuters, вереснева квота може зрости приблизно на 188 тис. барелів на добу.

Формальне збільшення квот відбувається на тлі фактичного падіння видобутку ОПЕК+

У консультаціях беруть участь Саудівська Аравія, росія, Ірак, Кувейт, Алжир, Казахстан та Оман. Запропоноване підвищення приблизно відповідає збільшенням, погодженим на червень, липень і серпень.

ОПЕК+ упродовж останніх місяців намагалася поступово збільшувати цільові показники, розраховуючи відновити частку ринку після завершення війни. Однак фактичне нарощування постійно відкладалося через нові бойові дії та порушення експорту з Перської затоки.

У червні країни ОПЕК+ видобували 36,28 млн барелів на добу. У лютому, до початку війни, показник становив майже 43 млн барелів на добу. Таким чином, фактичний видобуток скоротився приблизно на 6,7 млн барелів на добу.

Джерела наголосили, що остаточного рішення ще немає. ОПЕК і представники російської влади на момент публікації не відповіли на запити про коментар.

Зустріч відбудеться в умовах, коли Brent знову перевищила $100 за барель. Підвищення цільових квот саме по собі не гарантує відповідного збільшення фізичного постачання, оскільки частина учасників не може досягти дозволених рівнів через експортні й виробничі обмеження.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.