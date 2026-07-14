Низька вода на Рейні підняла вартість перевезення нафтопродуктів до €60–70 за тонну

Через низький рівень води судна на окремих ділянках Рейну завантажують лише приблизно на 20% місткості. Перевезення танкерною баржею з Роттердама до Карлсруе подорожчало з близько €45 за тонну наприкінці червня до €60–70 за тонну. Подорожчання внутрішньої логістики створює ризик зростання вартості постачання нафтопродуктів до південної Німеччини.

Баржі втрачають більшу частину вантажопідйомності

Спека та суха погода знизили рівень води на Рейні, унаслідок чого вантажні судна не можуть працювати з повним завантаженням. Обмеження діють на ділянках на південь від Дуйсбурга й Кельна, зокрема біля вузького місця поблизу Кауба. Деякі судна використовують лише близько 20% номінальної місткості, тому один вантаж доводиться розподіляти між кількома баржами.

Танкерні баржі можуть перевозити приблизно 1,2 тис. тонн через Дуйсбург і лише 460 тонн через Кауб. Вартість маршруту Роттердам — Карлсруе зросла до €60–70 за тонну проти приблизно €45 наприкінці червня, тобто на €15–25 за тонну. Судновласники також запроваджують доплати за низький рівень води.

Логістичний ризик для паливного ринку Німеччини

Рейн є одним із головних маршрутів постачання сировини та готових нафтопродуктів із району Амстердам — Роттердам — Антверпен до внутрішніх районів Німеччини. Reuters прямо називає серед вантажів нафтопродукти, включно з пічним паливом. Зростання фрахту підвищує вартість доставки кожної тонни та може збільшувати попит на дорожчі залізничні й автомобільні перевезення.

Джерело не наводить окремої оцінки впливу на ціну автомобільного дизпального. Передавання логістичних витрат у гуртові й роздрібні ціни залежатиме від тривалості обмежень, запасів у регіональних сховищах і доступності альтернативного транспорту. Дощ прогнозувався із п’ятниці, але швидкого поліпшення умов судноплавства учасники ринку не очікували.

Попередній досвід 2022 року показав, що тривале обміління Рейну здатне спричиняти перебої з постачанням і виробничі обмеження для німецьких підприємств. Актуальні матеріали про європейську паливну логістику доступні в рубриках «Дизельне паливо» та «Нафта».

Джерела: Reuters: низький рівень води на Рейні та зростання транспортних витрат.