Маржа Phillips 66 перевищила $24 за барель на тлі дефіциту нафтопродуктів

Phillips 66 майже вчетверо збільшила квартальний прибуток після того, як війна на Близькому Сході обмежила глобальне постачання пального й підвищила попит на американський експорт. Реалізована маржа переробки компанії більш ніж подвоїлася — до $24,08 за барель.

Дата публікації: 5 серпня 2026 року.

Перебої з близькосхідним експортом підняли завантаження, маржу та прибутки американських НПЗ до найвищих рівнів із 2022 року

Скоригований прибуток нафтопереробного сегмента Phillips 66 у другому кварталі зріс до рекордних $3,09 млрд із $392 млн роком раніше. Чистий прибуток компанії становив $3,85 млрд проти $877 млн за аналогічний період минулого року.

Реалізована маржа переробки більш ніж подвоїлася і досягла $24,08 за барель. Скоригований прибуток на акцію становив $9,41, тоді як середній прогноз аналітиків, за даними LSEG, дорівнював $7,44.

Міжнародні покупці збільшили закупівлі американських нафтопродуктів як альтернативи постачанню з Близького Сходу. Це сприяло рекордному експорту пального зі США, насамперед дизпалива та інших дистилятів.

HF Sinclair, Valero Energy і Marathon Petroleum також отримали найвищі квартальні чисті прибутки з 2022 року. Результати свідчать про масштабний вплив дефіциту нафтопродуктів і перерозподілу торговельних потоків на економіку нафтопереробки.

Скоригований прибуток підрозділу відновлюваного пального Phillips 66 зріс до $544 млн після збитку $133 млн роком раніше. Reuters пов’язує поліпшення результату зі збільшенням нормативів змішування біопального та зростанням цін на дизпаливо через конфлікт на Близькому Сході.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.