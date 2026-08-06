Маржа Phillips 66 перевищила $24 за барель на тлі дефіциту нафтопродуктів

Обновлено: Август 06, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Маржа Phillips 66 перевищила $24 за барель на тлі дефіциту нафтопродуктів

Phillips 66 майже вчетверо збільшила квартальний прибуток після того, як війна на Близькому Сході обмежила глобальне постачання пального й підвищила попит на американський експорт. Реалізована маржа переробки компанії більш ніж подвоїлася — до $24,08 за барель.

Дата публікації: 5 серпня 2026 року.

Перебої з близькосхідним експортом підняли завантаження, маржу та прибутки американських НПЗ до найвищих рівнів із 2022 року

Скоригований прибуток нафтопереробного сегмента Phillips 66 у другому кварталі зріс до рекордних $3,09 млрд із $392 млн роком раніше. Чистий прибуток компанії становив $3,85 млрд проти $877 млн за аналогічний період минулого року.

Реалізована маржа переробки більш ніж подвоїлася і досягла $24,08 за барель. Скоригований прибуток на акцію становив $9,41, тоді як середній прогноз аналітиків, за даними LSEG, дорівнював $7,44.

Міжнародні покупці збільшили закупівлі американських нафтопродуктів як альтернативи постачанню з Близького Сходу. Це сприяло рекордному експорту пального зі США, насамперед дизпалива та інших дистилятів.

HF Sinclair, Valero Energy і Marathon Petroleum також отримали найвищі квартальні чисті прибутки з 2022 року. Результати свідчать про масштабний вплив дефіциту нафтопродуктів і перерозподілу торговельних потоків на економіку нафтопереробки.

Скоригований прибуток підрозділу відновлюваного пального Phillips 66 зріс до $544 млн після збитку $133 млн роком раніше. Reuters пов’язує поліпшення результату зі збільшенням нормативів змішування біопального та зростанням цін на дизпаливо через конфлікт на Близькому Сході.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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