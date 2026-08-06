Рубрика | Україна

Імпорт нафти до Європи зріс до 1,74 млн тонн на тлі вигідного виробництва бензину

Обновлено: Август 06, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Імпорт нафти до Європи зріс до 1,74 млн тонн на тлі вигідного виробництва бензину

Європейський імпорт нафти в липні збільшився на 490 тис. тонн порівняно з червнем. Підтримку ринку забезпечили постачання із Середземномор’я, Північної Африки та США, а також висока маржа використання нафти як компонента для змішування бензину.

Розширення спреду між бензином і нафтою стимулювало попит на сировину для європейського бензинового пулу

За даними Vortexa, імпорт нафти до Європи становив у липні 1,74 млн тонн проти 1,25 млн тонн у червні. Найбільшим постачальником став Алжир — 397,4 тис. тонн, що є найвищим місячним обсягом із травня 2025 року.

Італія поставила 264,7 тис. тонн, Іспанія — 212,3 тис. тонн, США — 160,8 тис. тонн. Американські обсяги були найбільшими із серпня 2025 року після активізації експорту з узбережжя Мексиканської затоки та прибуття вантажів до Антверпена й Роттердама.

Зміна маршрутів також підтримала європейський баланс. У липні жодна алжирська партія нафти, спрямована до Азії, не проходила через Баб-ель-Мандеб, тоді як у червні цим маршрутом перевезли 132 тис. тонн. Постачання з Алжиру до Азії навколо мису Доброї Надії зросло до 441 тис. тонн із 292 тис. тонн.

17 липня європейський спред між бензином і нафтою досяг трирічного максимуму — $341,75 за тонну. Це підвищило економічну привабливість використання нафти як компонента бензину. На початку серпня показник знизився до $206–220 за тонну, але залишався вищим за середні $159,50 із початку 2026 року та близько $120 у 2025 році.

Водночас низький рівень води в Рейні обмежив рух барж до внутрішніх споживачів. Через транспортні проблеми частина установок парового крекінгу скоротила завантаження, а деякі підприємства наблизилися до мінімально можливих виробничих рівнів.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Argus Media.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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