Мінімальна ціна бензину Euro-super 95 у ЄС становить €1 340,00 за 1000 літрів

Обновлено: Август 06, 2026. Тэги: , , , , , , , ,

Мінімальна ціна бензину Euro-super 95 у ЄС становить €1 340,00 за 1000 літрів

Європейська комісія оприлюднила 6 серпня щотижневі споживчі ціни на нафтопродукти з урахуванням податків. Станом на 3 серпня середньозважена ціна Euro-super 95 у ЄС становила €1 952,24 за 1000 літрів, а в єврозоні — €2 005,59 за 1000 літрів. Мінімальна ціна бензину Euro-super 95 у ЄС становить €1 340,00 за 1000 літрів

Офіційний бюлетень Єврокомісії показує значну різницю в цінах на бензин між країнами ЄС

Weekly Oil Bulletin Європейської комісії містить національні споживчі ціни на бензин, дизельне пальне, опалювальний газойль та інші нафтопродукти. Дані надходять від країн ЄС у середу, після чого Комісія публікує бюлетень у четвер.

Середньозважена ціна бензину Euro-super 95 із податками станом на 3 серпня становила:

  • Європейський Союз — €1 952,24 за 1000 літрів;
  • єврозона — €2 005,59 за 1000 літрів;
  • Польща — €1 755,87 за 1000 літрів;
  • Румунія — €1 802,67 за 1000 літрів;
  • Німеччина — €2 184,00 за 1000 літрів;
  • Франція — €2 065,90 за 1000 літрів;
  • Нідерланди — €2 369,72 за 1000 літрів;
  • Данія — €2 458,90 за 1000 літрів;
  • Швеція — €1 452,50 за 1000 літрів;
  • Мальта — €1 340,00 за 1000 літрів.

Для автомобільного дизельного пального середньозважена ціна становила €2 043,11 за 1000 літрів у ЄС та €2 077,54 за 1000 літрів у єврозоні.

Окрім споживчих цін із податками, Комісія окремо оприлюднила ціни без податків, дані про ПДВ, акцизи та інші непрямі податки. Бюлетень використовується для підвищення прозорості цін і порівняння умов на внутрішньому ринку ЄС.

Джерело: Terminal. За матеріалами: European Commission.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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