Європейська комісія оприлюднила 6 серпня щотижневі споживчі ціни на нафтопродукти з урахуванням податків. Станом на 3 серпня середньозважена ціна Euro-super 95 у ЄС становила €1 952,24 за 1000 літрів, а в єврозоні — €2 005,59 за 1000 літрів. Мінімальна ціна бензину Euro-super 95 у ЄС становить €1 340,00 за 1000 літрів

Офіційний бюлетень Єврокомісії показує значну різницю в цінах на бензин між країнами ЄС

Weekly Oil Bulletin Європейської комісії містить національні споживчі ціни на бензин, дизельне пальне, опалювальний газойль та інші нафтопродукти. Дані надходять від країн ЄС у середу, після чого Комісія публікує бюлетень у четвер.

Середньозважена ціна бензину Euro-super 95 із податками станом на 3 серпня становила:

Європейський Союз — €1 952,24 за 1000 літрів;

єврозона — €2 005,59 за 1000 літрів;

Польща — €1 755,87 за 1000 літрів;

Румунія — €1 802,67 за 1000 літрів;

Німеччина — €2 184,00 за 1000 літрів;

Франція — €2 065,90 за 1000 літрів;

Нідерланди — €2 369,72 за 1000 літрів;

Данія — €2 458,90 за 1000 літрів;

Швеція — €1 452,50 за 1000 літрів;

Мальта — €1 340,00 за 1000 літрів.

Для автомобільного дизельного пального середньозважена ціна становила €2 043,11 за 1000 літрів у ЄС та €2 077,54 за 1000 літрів у єврозоні.

Окрім споживчих цін із податками, Комісія окремо оприлюднила ціни без податків, дані про ПДВ, акцизи та інші непрямі податки. Бюлетень використовується для підвищення прозорості цін і порівняння умов на внутрішньому ринку ЄС.

Джерело: Terminal. За матеріалами: European Commission.