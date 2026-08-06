Вартість роботи нафтових танкерів у Чорному морі перевищила $300 тис. на добу

Посилення атак на судна, порти й експортні термінали в Чорному морі призвело до тимчасового припинення окремих нафтових операцій і різкого зростання витрат перевізників. Ставки для нафтових танкерів перевищили $300 тис. на добу, а воєнне страхування подорожчало до 2% вартості судна.

Чорне море стало ще одним проблемним маршрутом для глобальних потоків нафти й нафтопродуктів

Reuters 5 серпня повідомило, що зростання кількості атак порушує перевезення сирої нафти, нафтопродуктів і зерна. Безпекова ситуація в Чорному морі погіршилася одночасно з перебоями в Ормузькій протоці та підвищенням ризиків для судноплавства в Червоному морі.

За даними Міністерства інфраструктури України, у липні було зафіксовано 35 атак на судна в портах, 22 атаки на судна в морі та 67 ударів по портових об’єктах. Для порівняння, протягом усього 2025 року судна зазнали 14 атак.

Атаки на танкери в липні пошкодили кілька суден і спричинили тимчасове припинення завантажень у Новоросійську та на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму. За оцінкою суднового брокера BRS, через систему КТК проходить близько 80% експорту сирої нафти Казахстану.

Страхові та фрахтові витрати різко зросли

Середня вартість використання нафтового танкера в Чорному морі підвищилася до понад $300 тис. на добу з трохи більш як $200 тис. тижнем раніше. Воєнне страхування заходу до чорноморських терміналів сягнуло 2% вартості судна проти приблизно 1% двома тижнями раніше. Навіть невелике збільшення страхової ставки додає сотні тисяч доларів до витрат на один рейс.

Головний аналітик судноплавної асоціації BIMCO Нільс Расмуссен зазначив, що за збереження знижених обсягів перевезень:

«Світові обсяги перевезень сирої нафти танкерами можуть скоротитися на 3% на ринку, який уже перебуває під тиском».

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.