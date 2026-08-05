Відвантаження нафти CPC зриваються через безпекові ризики та нестачу танкерів

Каспійський трубопровідний консорціум упродовж тижня неодноразово призупиняв операції через загрози безпеці та нестачу суден. Основний маршрут експорту казахстанської нафти через російське узбережжя Чорного моря не відновив стабільної роботи після атак безпілотників.

Судновласники уникають рейсів до термінала CPC, а перебої вже вплинули на видобуток і диференціали казахстанської нафти

Трубопровід CPC забезпечує транспортування близько 1,8% світового постачання нафти з Казахстану до чорноморського узбережжя. Відвантаження порушені із середини липня, що посилило загальні втрати пропозиції, пов’язані з війною на Близькому Сході.

За даними торговельних джерел Reuters, на початку тижня трубопровід відкривали лише на короткий час, а 5 серпня операції знову були припинені. Судновласники дедалі частіше відмовляються від рейсів через ризик атак безпілотників. Один із продавців CPC Blend повідомив, що для завантаження нещодавньої партії довелося здійснити кілька спроб пошуку танкера.

МЗС росії звинуватило Україну в атаках на танкери під час завантаження біля термінала в Новоросійську. Україна не заявляла про відповідальність і не коментувала ці твердження. CPC також відмовився від коментарів.

У липні, коли атаки на танкери посилилися, видобуток нафти в Казахстані скоротився на 14% порівняно з червнем. Tengizchevroil планує в серпні спрямувати близько 100 тис. тонн нафти залізницею до грузинського порту Батумі.

Перебої вплинули й на ціноутворення. Партії CPC Blend із завантаженням у серпні пропонувалися зі знижкою майже $4 за барель до датованого Brent, хоча кількома тижнями раніше сорт продавався з премією.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.