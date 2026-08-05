Високі енергетичні ціни та нові біопаливні квоти поліпшили умови для виробників біодизеля у США

Обновлено: Август 05, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Високі енергетичні ціни та нові біопаливні квоти поліпшили умови для виробників біодизеля у США

ADM підвищила прогноз прибутку на 2026 рік, посилаючись на сприятливе середовище для біопального, високі ціни на енергоносії та затверджені квоти на відновлюване пальне. Ці фактори підтримали переробку олійних культур, етанольний бізнес і виробництво компонентів для біодизеля.

Регуляторні вимоги до змішування біопального посилили попит на сировину для відновлюваного дизпалива

ADM завершила другий квартал із чистим прибутком $908 млн і скоригованим чистим прибутком $895 млн. Прибуток на акцію становив $1,87, а скоригований показник — $1,84. Сукупний операційний прибуток сегментів зріс на 75% проти другого кварталу 2025 року — до $1,45 млрд.

Компанія підвищила прогноз скоригованого прибутку на акцію за підсумками 2026 року до $5,15–5,60. Попередній діапазон становив $4,15–4,70.

Оновлений прогноз ґрунтується на очікуваному поліпшенні результатів переробки олійних культур і виробництва етанолу. ADM пов’язує сприятливі умови із затвердженими в березні зобов’язаннями щодо обсягів відновлюваного пального на 2026 і 2027 роки в межах американського Renewable Fuel Standard.

Додатковими чинниками компанія назвала міжнародну торгівлю та підвищені ціни на енергоносії. Вони збільшують економічну привабливість етанолу, біодизеля та інших видів пального, виробленого з аграрної сировини.

Капітальні витрати ADM у 2026 році, за прогнозом компанії, становитимуть від $1,3 млрд до $1,5 млрд. Серед ризиків компанія виділила зміни макроекономічного середовища, геополітики, торговельної політики та регулювання.

«Сприятливе середовище для біопального дає нам упевненість знову підвищити прогноз на 2026 рік», — заявив голова ради директорів і генеральний директор ADM Хуан Лусіано.

Джерело: Terminal. За матеріалами: ADM.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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