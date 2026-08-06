Китай збільшив дозволені обсяги експорту пального до довоєнного рівня

Китай другий місяць поспіль послабив обмеження на експорт бензину, дизпалива й авіаційного пального. Серпнева програма може досягти 3,6–3,7 млн тонн, перевищивши середньомісячний експорт 2025 року, хоча фактичні відвантаження можуть бути нижчими через стислий графік продажів.

Дата публікації: 5 серпня 2026 року.

Додаткові китайські партії повертаються на зовнішній ринок після березневого—червневого обмеження експорту

Пекін надав нафтопереробним компаніям тимчасовий дозвіл експортувати в серпні 2,7 млн тонн нафтопродуктів до напрямків за межами Гонконгу й Макао. Із цього обсягу 2,2 млн тонн отримали державні НПЗ, а 500 тис. тонн — Zhejiang Petrochemical.

З урахуванням постачання до Гонконгу та бункерування міжнародних авіарейсів серпнева програма експорту бензину, дизпалива й авіапального оцінюється у 3,6–3,7 млн тонн. Для порівняння, середньомісячний показник 2025 року становив 3,04 млн тонн, а липневий план нафтопереробних компаній — 2,5 млн тонн.

Із березня до червня Китай різко скорочував зовнішні продажі, щоб захистити внутрішній ринок після порушення імпорту нафти через війну з Іраном. Послаблення обмежень розпочалося в липні після тимчасової мирної домовленості між США та Іраном.

Компаніям дозволено перенести частину серпневих квот на вересень. Перед отриманням дозволу вони мають підтвердити достатні запаси для внутрішнього продажу й виконання виробничого плану.

Аналітики й трейдери очікують, що в серпні переробка нафти в Китаї зросте на 200–300 тис. барелів на добу порівняно з липневим рівнем, який оцінювався майже у 13 млн барелів на добу.

«Існує висока ймовірність, що фактичний експорт буде значно нижчим за дозволені обсяги», — зазначив керівник державної нафтотрейдингової компанії.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.