Китай збільшив дозволені обсяги експорту пального до довоєнного рівня

Обновлено: Август 06, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Китай збільшив дозволені обсяги експорту пального до довоєнного рівня

Китай другий місяць поспіль послабив обмеження на експорт бензину, дизпалива й авіаційного пального. Серпнева програма може досягти 3,6–3,7 млн тонн, перевищивши середньомісячний експорт 2025 року, хоча фактичні відвантаження можуть бути нижчими через стислий графік продажів.

Дата публікації: 5 серпня 2026 року.

Додаткові китайські партії повертаються на зовнішній ринок після березневого—червневого обмеження експорту

Пекін надав нафтопереробним компаніям тимчасовий дозвіл експортувати в серпні 2,7 млн тонн нафтопродуктів до напрямків за межами Гонконгу й Макао. Із цього обсягу 2,2 млн тонн отримали державні НПЗ, а 500 тис. тонн — Zhejiang Petrochemical.

З урахуванням постачання до Гонконгу та бункерування міжнародних авіарейсів серпнева програма експорту бензину, дизпалива й авіапального оцінюється у 3,6–3,7 млн тонн. Для порівняння, середньомісячний показник 2025 року становив 3,04 млн тонн, а липневий план нафтопереробних компаній — 2,5 млн тонн.

Із березня до червня Китай різко скорочував зовнішні продажі, щоб захистити внутрішній ринок після порушення імпорту нафти через війну з Іраном. Послаблення обмежень розпочалося в липні після тимчасової мирної домовленості між США та Іраном.

Компаніям дозволено перенести частину серпневих квот на вересень. Перед отриманням дозволу вони мають підтвердити достатні запаси для внутрішнього продажу й виконання виробничого плану.

Аналітики й трейдери очікують, що в серпні переробка нафти в Китаї зросте на 200–300 тис. барелів на добу порівняно з липневим рівнем, який оцінювався майже у 13 млн барелів на добу.

«Існує висока ймовірність, що фактичний експорт буде значно нижчим за дозволені обсяги», — зазначив керівник державної нафтотрейдингової компанії.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

Автор:

(Всего статей: 3380)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: