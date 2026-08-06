Експорт пропану зі США скоротився на 9,1%, а Mont Belvieu подешевшав до $0,655 за галон

За тиждень до 31 липня експорт пропану зі США зменшився з 2,114 млн до 1,921 млн барелів на добу. Одночасно спотова ціна пропану в Mont Belvieu до 3 серпня опустилася до $0,655 за галон — на 4,9% нижче за локальний максимум 29 липня. Скорочення експорту поки не свідчить про дефіцит, але зменшує обсяг американського ресурсу, доступного для балансування світового ринку LPG.

Тижневий експорт знизився на 193 тис. барелів на добу

США протягом тижня до 31 липня експортували в середньому 1,921 млн барелів пропану на добу. Тижнем раніше показник становив 2,114 млн барелів на добу. Отже, відвантаження скоротилися на 193 тис. барелів на добу, або на 9,1%. Дані оприлюднені Управлінням енергетичної інформації США 5 серпня.

Поточний рівень залишився вищим за 1,573 млн барелів на добу, зафіксовані в середині липня, але був значно нижчим за 2,616 млн барелів на добу на початку місяця. Такий діапазон підтверджує високу тижневу мінливість морського експорту: на показник впливають графіки завантаження газовозів, робота терміналів і дати відправлення великих партій.

Імпорт пропану та пропілену до США також зменшився — із 69 тис. до 62 тис. барелів на добу. Оскільки імпортний ряд EIA охоплює пропан разом із пропіленом, його не можна без додаткового коригування прямо віднімати від показника експорту пропану для розрахунку точного нетто-експорту. Американський пропан подешевшав після стрибка наприкінці липня

Спотова ціна пропану в Mont Belvieu, одному з головних центрів торгівлі та зберігання LPG у США, 3 серпня становила $0,655 за галон. 29 липня вона досягала $0,689 за галон, після чого знизилася на $0,034, або на 4,9%. Порівняно з 31 липня ціна зменшилася на $0,004 за галон. :contentReference[oaicite:3]{index=3}

Одночасне зниження ціни та експорту не дає підстав говорити про нестачу пропану на американському ринку. Навпаки, цінова динаміка вказує, що внутрішня пропозиція поки не зазнала тиску, достатнього для стійкого подорожчання ресурсу.

Водночас ціна в Mont Belvieu відображає вартість пропану в точці виробництва й торгівлі, а не повну вартість вантажу в Європі. До європейської ціни додаються фрахт спеціалізованого газовоза, портові витрати, страхування та премія за ризик маршруту. Наприкінці липня «Термінал» уже фіксував розходження між дешевшим американським ресурсом і дорожчою морською логістикою LPG.

Європейський ринок залишається залежним від ритмічності постачання зі США

США стали ключовим балансуючим постачальником пропану для Європи після скорочення російських потоків і перебудови логістики. Американські партії надходять не лише до великих терміналів регіону Amsterdam–Rotterdam–Antwerp, а й через балтійські хаби, звідки ресурс спрямовується до Польщі та інших країн Центральної і Східної Європи. Цю зміну структури постачання докладно розглянуто в матеріалі про заміщення російського LPG американським ресурсом.

Навесні S&P Global відзначало, що рекордний експорт зі США допоміг зберегти достатню пропозицію пропану в Європі, попри перебої з потоками через Ормузьку протоку. Тому падіння американських відвантажень за один тиждень є сигналом для моніторингу, але ще не означає зміни балансу: для такого висновку необхідне повторення тенденції протягом кількох звітних періодів.

Значення американського експорту посилюється через нестабільність близькосхідної логістики. Раніше скорочення руху через Ормузьку протоку підвищило залежність глобального ринку LPG від американського пропану. За таких умов для Європи важливими залишаються не тільки обсяг виробництва у США, а й безперервність роботи експортних терміналів та доступність флоту VLGC — великих газовозів для перевезення скрапленого нафтового газу.

Джерела: U.S. Energy Information Administration: Weekly Petroleum Status Report, U.S. Energy Information Administration: імпорт та експорт, U.S. Energy Information Administration: спотові ціни, S&P Global Energy.