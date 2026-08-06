Сербія відкриє потужності єдиного НПЗ для інших компаній через обміління Дунаю

Сербія дозволить іншим внутрішнім нафтовим компаніям використовувати частину потужностей єдиного в країні нафтопереробного заводу NIS. Рішення має підтримати постачання пального в серпні після різкого скорочення імпорту через рекордно низький рівень води в Дунаї.

Низька вода обмежила завантаження барж і танкерів до 30–40% місткості та зірвала виконання імпортного плану

Міністерка енергетики Сербії Дубравка Джедович Ханданович повідомила, що частину нафтопереробних потужностей NIS нададуть іншим сербським постачальникам для забезпечення підвищеного попиту в серпні.

У липні фактичний імпорт пального становив лише 25% місячного цільового обсягу. Причиною став низький рівень води на ділянках Дунаю в Угорщині, Сербії та Румунії. Через недостатню осадку баржі й танкери могли перевозити лише 30–40% своєї стандартної вантажопідйомності.

Міністерство, представники NIS та Асоціація нафтових компаній Сербії проаналізували заходи для задоволення серпневого попиту. Державні запаси нафти й нафтопродуктів уряд вирішив не використовувати, зберігаючи їх для надзвичайних ситуацій.

Обміління Дунаю вплинуло не лише на паливну логістику. Дефіцит води порушив охолодження сербських вугільних електростанцій Kostolac, що призвело до зниження виробництва електроенергії.

«Ми проаналізували всі заходи, необхідні для реагування на підвищений попит у серпні», — заявила міністерка енергетики Сербії Дубравка Джедович Ханданович.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.