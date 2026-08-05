Експорт нафти з Перської затоки залишається на 40% нижчим за довоєнний рівень

Обновлено: Август 05, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Експорт нафти з Перської затоки залишається на 40% нижчим за довоєнний рівень

Експорт сирої нафти й конденсату з країн Перської затоки в липні майже не змінився порівняно з червнем, однак залишився приблизно на 40% нижчим за рівень до початку війни. У другій половині місяця потоки сповільнилися через відновлення бойових дій і загрози для танкерів.

Стабільні липневі відвантаження частково послабили побоювання щодо дефіциту, але нормалізації морських потоків не відбулося

Сукупний експорт нафти й конденсату із Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Іраку, Кувейту та Ірану в липні збільшився лише на 2% проти червня — до середніх 10,7 млн барелів на добу, свідчать дані Kpler.

У першій половині липня постачання становило 12–13 млн барелів на добу, але згодом почало скорочуватися після поновлення бойових дій між США та Іраном. Подвоєння іракського експорту, а також збільшення потоків із Кувейту й Ірану компенсували зниження відвантажень із Саудівської Аравії та ОАЕ.

За інформацією Vortexa, дев’ять додаткових завантажень великих нафтових танкерів підтримали експорт Іраку. Водночас у липні Міжнародна морська організація отримала повідомлення щонайменше про 14 атак на судна в регіоні проти восьми у червні.

Кувейт збільшив видобуток до 1,971 млн барелів на добу з приблизно 1,65 млн барелів у червні. Проте глобальні запаси залишаються виснаженими: генеральний директор Saudi Aramco Амін Нассер заявив, що від початку війни світовий ринок втратив понад 2,6 млрд барелів нафти. За темпу поповнення 2,1 млн барелів на добу відновлення запасів триватиме близько 18 місяців навіть за негайного відкриття Ормузької протоки.

Відвантаження через Червоне море сповільнилися

Після 20 липня завантаження в саудівському порту Янбу скоротилися до 3 млн барелів на добу проти середніх 3,8 млн у квітні—червні. Частина суден вимикає транспондери автоматичної ідентифікаційної системи, а інші використовують Суецький канал і трубопровід SUMED, щоб уникнути протоки Баб-ель-Мандеб.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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