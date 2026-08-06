Запаси бензину у США скоротилися на 1,6 млн барелів

Комерційні запаси сирої нафти у США за тиждень до 31 липня збільшилися на 2,5 млн барелів — до 407 млн барелів. Водночас запаси автомобільного бензину зменшилися на 1,6 млн барелів і залишилися на 7% нижчими за середній п’ятирічний рівень.

Зростання запасів сирої нафти супроводжувалося скороченням запасів моторного пального та зменшенням переробки

Управління енергетичної інформації США 5 серпня оприлюднило звіт за тиждень, що завершився 31 липня 2026 року. Комерційні запаси сирої нафти, без урахування Стратегічного нафтового резерву, зросли на 2,5 млн барелів — до 407 млн барелів. Показник залишався приблизно на 6% нижчим за середнє значення для цієї пори року за попередні п’ять років.

Запаси автомобільного бензину скоротилися на 1,6 млн барелів. Зменшилися як запаси готового бензину, так і компонентів для його змішування. Запаси дистилятів знизилися на 3,5 млн барелів і були приблизно на 12% нижчими за п’ятирічний середній рівень.

НПЗ зменшили обсяги переробки

Американські НПЗ переробляли в середньому 17,2 млн барелів сирої нафти на добу — на 183 тис. барелів на добу менше, ніж попереднього тижня. Використання наявних потужностей становило 96,5%.

Виробництво бензину знизилося до 9,6 млн барелів на добу, виробництво дистилятного пального — до 5,2 млн барелів на добу. Імпорт сирої нафти збільшився на 515 тис. барелів на добу — до 6,2 млн барелів на добу. Імпорт готового бензину та компонентів для змішування становив 463 тис. барелів на добу.

Середній показник постачання бензину на внутрішній ринок за чотири тижні дорівнював 9 млн барелів на добу, що на 0,6% більше, ніж за відповідний період попереднього року. Загальне постачання нафтопродуктів становило 20,4 млн барелів на добу та було на 0,9% нижчим у річному вимірі.

Джерело: Terminal. За матеріалами: U.S. Energy Information Administration.