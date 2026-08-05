BP більш ніж удвічі збільшила квартальний прибуток завдяки цінам, трейдингу та маржі переробки

Обновлено: Август 05, 2026. Тэги: , , , , , , ,

BP більш ніж удвічі збільшила квартальний прибуток завдяки цінам, трейдингу та маржі переробки

BP отримала $5,73 млрд базового прибутку за другий квартал проти $2,35 млрд роком раніше. Результат підтримали високі ціни на енергоносії, торгівля нафтою та нафтопродуктами, а також значно вища реалізована маржа переробки.

Висока маржа нафтоперероблення компенсувала скорочення завантаження НПЗ через ремонти й перебої на Близькому Сході

Показник базового прибутку BP за відновною вартістю, який компанія використовує як аналог чистого прибутку, перевищив середній прогноз аналітиків у $5,11 млрд. Роком раніше він становив $2,35 млрд.

Доподатковий прибуток підрозділу customers and products, до якого належать переробка, збут і великий нафтотрейдинговий бізнес BP, становив $4,95 млрд. Аналітики очікували $4,46 млрд, а у другому кварталі 2025 року результат дорівнював $1,53 млрд.

Водночас НПЗ BP переробили менше нафти. Компанія пояснила це плановими ремонтами та перебоями, пов’язаними з конфліктом на Близькому Сході. За даними презентації BP, обсяг переробки становив близько 1,5 млн барелів на добу — приблизно на 4% менше, ніж у першому кварталі.

Середня ціна Brent у другому кварталі становила близько $97 за барель порівняно з $78 у першому кварталі та $67 роком раніше. BP також завершила продаж НПЗ Gelsenkirchen у Німеччині, погодила продаж роздрібного бізнесу в Австрії та продовжила перегляд структури активів.

Компанія збільшила квартальні дивіденди на 4%, до 8,66 цента на звичайну акцію. Прогноз капітальних витрат на 2026 рік підвищено до $13,5–14 млрд із попередніх $13–13,5 млрд.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters та BP.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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