Aramco оцінила втрати світового нафтового ринку від війни з Іраном у понад 2,6 млрд барелів

Обновлено: Август 05, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Aramco оцінила втрати світового нафтового ринку від війни з Іраном у понад 2,6 млрд барелів

Світовий ринок недоотримав понад 2,6 млрд барелів нафти від початку війни США та Ізраїлю з Іраном у лютому. Aramco попередила про виснаження глобальних запасів і заявила, що навіть після повного відкриття Ормузької протоки їх відновлення потребуватиме тривалого часу.

Навіть відновлення судноплавства через Ормузьку протоку не забезпечить швидкого повернення запасів до попереднього рівня

Генеральний директор Aramco Амін Нассер заявив, що втрачені обсяги відповідають майже одному місяцю звичайного світового видобутку нафти. За його оцінкою, після відкриття Ормузької протоки для відновлення запасів знадобиться до 18 місяців за середнього темпу поповнення 2,1 млн барелів на добу.

Aramco продовжувала використовувати нафтопровід East-West, резервуарні потужності та експортні термінали, щоб підтримувати виробництво й експорт в умовах обмежень у Перській затоці. Трубопровід дає змогу перенаправляти нафту зі східних районів Саудівської Аравії до порту Янбу на Червоному морі.

Компанія повідомила про скоригований чистий прибуток у розмірі $33,4 млрд за другий квартал і $67,2 млрд за перше півріччя. Операційний грошовий потік становив $25,4 млрд за квартал, а вільний грошовий потік — $12,3 млрд. Рада директорів оголосила базові дивіденди за другий квартал на $21,9 млрд.

Додатковим ризиком Aramco назвала розширення конфлікту на Червоне море. Оголошена хуситами блокада нафтової галузі Саудівської Аравії може зачепити маршрут East-West та експортні термінали країни на західному узбережжі.

«Якби протока відкрилася сьогодні, для поповнення виснажених запасів знадобилося б до 18 місяців», — заявив президент і генеральний директор Aramco Амін Нассер.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Aramco та Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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